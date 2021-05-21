Возможные направления по реализации Послания главы государства обсудила Воронежская облдума

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В частности, депутаты Воронежской областной Думы отметили необходимость законодательного обеспечения внедрения принципов «социального казначейства» при предоставлении гражданам государственных и муниципальных услуг, разработки новых мер поддержки молодых людей для дальнейшего демографического развития региона, разработки механизмов стимулирования частного бизнеса к сохранению рабочих мест. Парламентарии обсудили предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования.

Народные избранники также отметили необходимость разработки федерального закона в сфере природопользования, который установит финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда и рекультивацию промышленных площадок. Кроме того, по мнению парламентариев, важно предусмотреть использование экологических платежей, поступающих в федеральный бюджет, целевым сбором и эти деньги направлять на ликвидацию накопленного вреда и оздоровление окружающей среды.

В сфере здравоохранения депутаты отметили важность выработки предложений по стимулированию ранней обращаемости за медицинской помощью, информированию населения о профилактических осмотрах, формирования ответственного отношения граждан к своему здоровью, а также предложений по изменению законодательства в части упрощения процедуры прохождения гражданами диспансеризации и профилактических медицинских осмотров, в том числе в вечерние часы. Также парламентарии считают необходимым участие регионов в пролонгировании государственной программы обновления парков машин скорой помощи и школьных автобусов в целях обеспечения жителей сельской местности и посёлков городского типа.

Что касается культуры, то здесь депутаты отметили необходимость разработки программ создания музейных комплексов в сельской местности и в малых исторических городах, создания механизмов финансовой поддержки народных музеев.

Предложения депутатского корпуса направлены на рассмотрение в федеральные законодательные органы власти.

— Мы обсудили возможные пункты дорожной карты по реализации Послания главы государства, те меры, которые необходимо реализовать на региональном уровне, а также предложения по совершенствованию федерального законодательства. Это касается социальной сферы, развития транспортной инфраструктуры, природопользования, предпринимательства, науки и образования, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, здравоохранения, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.