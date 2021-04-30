Более 30 тысяч жителей Воронежской область написали Диктант Победы в 2021 году

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Напомним, международная патриотическая акция, в которой участвуют жители свыше 80 государств, проходит в третий раз.

Для того чтобы в Диктанте смогли принять участие все желающие, организаторам пришлось втрое увеличить количество площадок в Воронежской области. Всего их было 336. Главная, как и в прошлом году, открылась у Музея-диорамы. На открытом воздухе и под сопровождение песен военных лет, диктант писали ветераны и школьники, актеры и спортсмены, военнослужащие и депутаты всех уровней.

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Участие в тестировании приняли депутаты Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова, Елена Губина, Ольга Ортина и Артём Копытов, а также депутат Госдумы Татьяна Сапрыкина.

Международная патриотическая акция стартовала ровно в 14 часов. Тест из 25 вопросов необходимо было пройти за 45 минут. Доступно было и тестирование в онлайн формате. Именно так Диктант Победы на этот раз писал постоянный участник акции — председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения «Единой России» Владимир Нетёсов. Все отвечавшие дистанционно оценку своей работе получили немедленно, а успешно прошедшие тестирование могли скачать с официального сайта диплом участника. Вопросы — по общему мнению — в этом году были непростые.

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– У меня возникли сложности по заданиям, связанным с современными памятниками историческим личностям, которые были установлены в разных городах России 5-10 лет назад. А вот что касается исторических фактов, военачальников, родов войск, городов первых салютов — это было достаточно легко, — рассказала депутат Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова.

По традиции завершился Диктант Победы церемонией возложения цветов к Вечному огню у Музея-диорамы.

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Отметим, что Диктант Победы-2021 в Воронежской области писали в воинских частях, в Росгвардии, Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина, в институтах МВД и МЧС, вузах, техникумах и школах региона. Часть вопросов «Диктанта Победы» были посвящены первому году войны и юбилею великих советских полководцев. По инициативе организаторов абитуриенты с лучшими результатами получат дополнительные баллы при поступлении в вузы. А министерство науки и высшего образования рекомендовало университетам включить «Диктант Победы» в число индивидуальных достижений в рамках приемной кампании 2020−2021 учебного года.