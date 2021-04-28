Члены Совета законодателей РФ договорились о разработке синхронных мер по реализации Послания Президента

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Заседание Совета Законодателей РФ при Федеральном Собрании традиционно состоялось 27 апреля в День российского парламентаризма в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге.

Основными темами обсуждения стали меры по реализации Послания Президента РФ Федеральному собранию от 21 апреля на всех уровнях власти, а также вопросы, связанные с противодействием COVID-19 и преодолением последствий пандемии.

В заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, которое провели председатели обеих палат Российского парламента — Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, приняли участие руководители профильных министерств и ведомств, сенаторы, депутаты Госдумы, председатели законодательных собраний субъектов РФ. В обсуждении задач, направленных на решение вопросов повестки на региональном уровне, принял участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Как заявила в ходе заседания глава Совета Федерации Валентина Матвиенко, Правительство страны должно разработать механизм, который обеспечит равное и справедливое отношение ко всем регионам России при использовании инструментов финансовой поддержки, которые в своем послании Федеральному собранию обозначил глава государства.

фото с сайта kremlin.ru

— Необходимы некие общие правила, общие методики, чтобы все регионы имели равный доступ к тем ресурсам, о которых сказал президент, — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Как отметил Вячеслав Володин, тема реализации Послания Президента РФ является для законодателей основной, очень важной и актуальной.

— Для того, чтобы реализовать Послание, необходимо работать вместе и синхронно, при этом, объединив усилия на каждом уровне, — сказал Вячеслав Володин.

Вячеслав Володин обратил внимание на законодательную работу в регионах. — Мы уже сейчас работаем с Правительством для того, чтобы законодательные акты были подготовлены к рассмотрению. Но без регионов мы не сможем эффективно решить эту задачу. Учитывая, что многие из законопроектов, которые мы должны принять, относятся к вопросам совместного ведения, нам важно, чтобы они прошли обсуждение в регионах.

Как отметил Владимир Нетёсов, чтобы обеспечить эффективный процесс реализации поручений, озвученных президентом, необходима слаженная работа законодателей всех уровней с исполнительной властью. Основная задача – оперативная подготовка необходимой нормативной правовой базы, чтобы граждане с первого июля могли получить дополнительную материальную поддержку.

Что касается борьбы с коронавирусом и последствиями пандемии, то здесь существенная нагрузка также пришлась на регионы. Положительный опыт решения вопросов по данной тематике, в том числе и законодательный, также был в центре внимания парламентариев.

Владимир Нетёсов рассказал, что Воронежская область в целом достойно прошла в прошлом году пик коронакризиса, в дополнение к федеральным мерам поддержки депутатским корпусом областной думы и исполнительными органами власти были разработаны и внедрены налоговые льготы для предприятий малого и среднего бизнеса, в полном объеме были софинансированы средства, направляемые на поддержку населения, выплаты медицинским и социальным работникам, обеспечение мероприятий по противодействию коронавирусной инфекции.

В ходе заседания с законодателями встретился глава государства Владимир Путин. Президент отметил, что задача Совета законодателей — скоординировать законотворческие планы Федерального Собрания и региональных парламентов, выстроить конструктивный диалог с Правительством Российской Федерации, с главами субъектов Федерации.

— Вы знаете, что ряд важных инициатив Послания имеют чисто региональное измерение, нацелены на комплексное и сбалансированное развитие территории Российской Федерации. Прошу вас, уважаемые коллеги, как представительную власть держать этот вопрос на особом постоянном контроле, как и неукоснительное выполнение всех принятых решений в части социальной поддержки граждан, семей с детьми. Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями. Рассчитываю, что всё намеченное будет отработано вами профессионально и в срок, в том числе в рамках нашей общей большой работы по реализации Послания. Хорошо знаю, что такие общенациональные задачи для всех присутствующих всегда в приоритете. Благодарю вас за высокую ответственность. Позвольте пожелать вам успехов в парламентской деятельности и сердечно поздравить с нашим общим главным праздником страны — с Днём Победы, — отметил президент.