«Новые люди» помогают: партия открыла бесплатные медицинские чаты

Специалисты консультируют желающих на общественных началах.

Современный и технологичный. Эффективный и простой в использовании. Так можно охарактеризовать механизм, позволяющий пациентам со всей страны получить бесплатную медицинскую консультацию в системе телеграм-чатов. В отличие от всевозможных интернет-форумов, где советы может раздавать любой желающий, здесь задействованы квалифицированные специалисты: терапевты и педиатры, гинекологи и провизоры, фтизиатры и реабилитологи. Помимо этого профессиональные педагоги-психологи помогают родителям разобраться в сложных вопросах воспитания детей, а волонтёры принимают заявки на доставку продуктов и лекарств пожилым людям.

.

- Этот проект вырос из анти-ковидного чата, который томское отделение партии «Новые люди» запустило в самый сложный период пандемии, - рассказывает один из авторов системы, депутат городской Думы Томска от партии «Новые люди» Александр Цин-Дэ-Шань. - Люди хотели знать правду, но получить информацию было сложно: поликлиники закрывались на карантин, очный приём врачи почти не вели, а по интернету гуляли непроверенные рекомендации. Тогда мы бросили клич по врачам с просьбой помочь найти ответы на основные вопросы.

Так вышло, что чат помог сохранить здоровье своему создателю. В разгар пандемии близкие Александра тоже заразились коронавирусом. Своевременная помощь онлайн-медиков позволила побороть беду с минимальными потерями для здоровья.

Александр Цин-Дэ-Шань.

Востребованная идея получила развитие. Проект быстро масштабировался. Теперь на базе анти-ковидного чата работает целая система дистанционных консультаций. Более 3 тысяч человек со всей России уже воспользовались услугами этой платформы. Обратиться за помощью сюда может любой желающий. Специалисты помогают людям на общественных началах и денег за свои консультации не берут.

- Создание системы медицинских чатов было ответом волонтёров «Новые люди» на сложнейшую ситуацию в регионах. Нужны были быстрые и действенные меры. Хочу поблагодарить врачей и всех специалистов, которые откликнулись на просьбу помочь, - говорит лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.