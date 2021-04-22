Обязательное медицинское страхование

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Как выбрать страховую компанию и контактировать со страховым представителем, как не потратить лишних средств на собственное лечение и получить бесплатную медицинскую помощь в срок - ответы на эти вопросы «КП» дают специалисты Территориального фонда обязательного медицинского страхования. На что обратить внимание при выборе страховой компании?

Имеют значение такие факторы, как практика деятельности СМО в сфере защиты прав застрахованных лиц, отзывы других лиц, застрахованных в СМО, и территориальное расположение офиса или пункта выдачи полисов ОМС?

Замену выбранной страховой медицинской организации можно осуществлять 1 раз в календарный год (или чаще в случае смены места жительства с изменением субъекта РФ) в срок до 1 ноября.

Отличаются ли полисы ОМС для физических лиц и для индивидуальных предпринимателей?

На территории РФ действуют полисы ОМС единого образца (бумажные и электронные). Полис ОМС выдается физическому лицу независимо от того, является ли лицо на момент страхования индивидуальным предпринимателем, работником предприятия или безработным.

Можно ли получить на руки средства, которые работодатель перечисляет в Фонд ОМС, если не требуется медицинская помощь?

Средства, сформированные из страховых взносов работодателей на ОМС, направляются на оплату медицинской помощи, оказанной только тем гражданам, у которых произошел страховой случай. При этом другие страхователи и застрахованные лица не могут требовать уплаченные средства обратно, даже если страховой случай у них не наступил в течение длительного периода времени. Действующее законодательство РФ не предусматривает открытия территориальными фондами ОМС счетов в пользу физических лиц, застрахованных в сфере ОМС, и осуществления денежных выплат указанным лицам, а также страхователям по ОМС.

Каков срок ожидания процедуры МРТ по закону?

Согласно Программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Орловской области на 2021 год, сроки проведения компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии и ангиографии при оказании первичной медико-санитарной помощи не должны превышать 14 рабочих дней со дня назначения, при подозрении на онкологическое заболевание - 7 рабочих дней со дня назначения исследований.

Если в процессе лечения в стационаре часть лекарств приходится покупать за собственные деньги, можно ли вернуть эти средства?

Чтобы получить компенсацию расходов, необходимо обратиться к страховому представителю в страховую компанию, в которой гражданин застрахован, с заявлением и чеками, подтверждающими оплату лекарственных препаратов. Страховой представитель поможет вернуть затраченные средства, если назначение и прием приобретенных лекарств отражены в медицинской документации.

В каких случаях еще может помочь страховой представитель?

В случаях, если:

- отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации;

- предлагают оплатить исследования, назначенные лечащим врачом;

- предлагают подписать согласие на отказ от бесплатной медицинской помощи в пользу платной;

- гражданину отказывают в ознакомлении с медицинской документацией или в выдаче копий;

- у гражданина возникли вопросы по порядку и условиям получения бесплатной медицинской помощи;

Более подробную информацию можно получить, обратившись в контакт-центр ТФОМС Орловской области по телефону 8-800-200-77-45

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