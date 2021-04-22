«Непрерывка» продолжается

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Строительство школ, детских садов, административных зданий, Ледового дворца и, конечно, новых микрорайонов - почти тридцать лет с этой задачей успешно справляется строительная компания АО «Жилстрой». За эти годы организация, входящая в крупнейший региональный строительный холдинг ПАО «Орелстрой», ввела в эксплуатацию более 3,5 миллиона квадратных метров жилья. О том, над чем сегодня работают и о чем мечтают орловские строители, мы спросили у директора строительных предприятий АО «Жилстрой» и ООО «ОСУ-2» Владислава Гефеля.

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- Как давно вы работаете в строительной сфере? Как начинался ваш профессиональный путь?

- Я с детства на стройке. Даже в детском саду уже знал, что такое строительная площадка: отец работал инженером ПМК (передвижная механизированная колонна. - Ред.). Поэтому сразу после школы пошел в аграрный университет (сейчас - Орловский ГАУ им. Н. В. Парахина. - Ред.) на строительный факультет. Отучился пять лет, получил диплом с отличием по специальности «Промышленное и гражданское строительство». Потом - аспирантура, защитил кандидатскую диссертацию. Немного поработал преподавателем в своем университете, на строительном факультете. Потом получил опыт работы по продаже сельскохозяйственной техники. Но судьба есть судьба - вернулся на стройку: работаю уже более 16 лет в «Орловском Строительном Управлении - 2» холдинга «Орелстрой».

- Помните свои первые строительные объекты?

- Моя работа на стройке началась с возведения панельных домов на ул. Генерала Родина, затем - дом ШКД с поквартирным отоплением на ул. Матросова. Принимал участие в реконструкции Болховского храма - это был особенный объект. До того как к работе приступил «Орелстрой», легендарное историческое здание использовалось под склад. Помню, как поднимали и устанавливали огромный купол. После завершения строительных работ храм был возвращен православным верующим.

За эти годы построили много и других важных социальных объектов: школы и детские сады на Наугорке, в Болховском и Зареченском микрорайонах, Ледовый дворец во Мценске. Реконструировали школу № 23.

- Какие нововведения сейчас приходят в строительство?

- Строительство - сфера, которая непрерывно развивается во всех направлениях: правовом, технологическом и даже культурном. К сожалению, модернизация производства не быстрый процесс, но главное - не останавливаться, работать над ошибками, укреплять слабые стороны и постоянно следить за новыми тенденциями. Сейчас, например, благодаря участию в нацпроекте внедряем технологию бережливого производства. Буквально вчера был организован мастер-класс с представителем поставщиков по механизации отделочных работ. Стараемся как можно масштабнее механизировать человеческий труд, чтобы повысить производительность.

- С какими сложностями приходится сталкиваться в работе?

- Наша задача - создавать такие условия, при которых каждый сотрудник будет ответственно относиться к своему делу, не бояться высказывать новые идеи, заботиться о производстве и получать удовольствие от своего вклада. Начиная с простого - содержать в чистоте рабочее место, ответственно относиться к ресурсам. Но это многоступенчатый процесс, и сейчас мы пока в начале пути.

Новый социальный объект в Зареченском микрорайоне - детский сад №91

- Кто составляет основу коллектива строителей?

- К сожалению, у молодых строителей, которые только приходят в профессию, практически нет опыта. Это связано с тем, что сейчас образовательные учреждения дают только теоретическую базу. Например, когда я учился в институте, практика и теория были неразделимы, опыт мы получали уже во время обучения. К счастью, у нас до сих пор работают строители «старой закалки». Это люди с одной записью в трудовой книжке. Они самые ценные кадры, заслуженные работники «Орелстроя». Бережливое производство у них в крови. Но есть и молодые талантливые ребята, как говорится, «с руками», и они вовсе не исключение из правил. Как правило, те, кто хотят стать настоящими строителями, приходят сразу после техникума. Мы стараемся поставить их в одной бригаде с высококвалифицированными сотрудниками, чтобы они могли получить бесценный опыт. Многие быстро развиваются, хорошо зарабатывают и поднимаются вверх по карьерной лестнице.

- Насколько ощутимо пандемия скорректировала строительные процессы?

- 2020 год стал проверкой для всех. Это был период, когда строителям пришлось стать плечом к плечу с медиками на настоящем поле боя - в борьбе с новой инфекцией. Стройка останавливалась буквально на пару дней. Многих наших сотрудников практически сразу перебросили на переоборудование медицинских учреждений для приема пациентов с Covid-19.

А спустя неделю восстановилось и жилищное строительство. Приступили к работе по новым правилам: средства индивидуальной защиты, социальная дистанция и измерение температуры сотрудников.

- Какие проекты сейчас реализовывают строительные организации «Орелстроя»?

- Сейчас мы работаем над строительством новых микрорайонов и жилых комплексов. Это интересные проекты, которые позволяют совершенствовать технологии. Например, совсем недавно мы приступили к строительству нового ЖК «Маяк». Это интересная задача для строи- телей не только потому, что в «Маяке» будут реализованы современные планировочные решения, но и потому, что это новая высота жилищного строительства в Орле. В прямом смысле слова! Строящийся в Зареченском микрорайоне ЖК «Маяк» станет самым высоким зданием в городе.

Помимо «Маяка» мы строим в ЖК «Аквамарин» в Зареченском микрорайоне, новостройки в Болховском, ЖК «Подсолнухи» и ЖК «Московский парк». Новым словом для нас стал и ЖК «Университетский», включающий дома переменной этажности, монолитно-кирпичную секцию и современный подход к благоустройству придомовых территорий. Кстати, у этого жилого комплекса есть даже свой дизайн-код.

- Согласны ли вы с тем, что работу нужно оставлять на работе?

- Согласен, но пока не получается. Может быть, удаленка наложила свой отпечаток. Если вспомнить начало пандемии, то завершить совещания иногда удавалось только к двум часам ночи. Моя семья тогда пока не понимала, почему даже в позднее время мне приходилось решать рабочие вопросы. Но, когда дом становится офисом, границы рабочего времени немного размываются, всегда кажется, что «еще вот этот звонок, и все».

- Что помогает вам отвлечься от работы?

- Семья. Только они могут отвлечь меня от работы. Вообще считаю, что мой отдых, даже небольшой отпуск, начинается каждый день, когда переступаю порог дома. Это позволяет перезагрузиться и отвлечься от текущих задач, чтобы на следующее утро вернуться отдохнувшим и решить их.

Ольга Супонева