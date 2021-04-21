Глава Липецкой области Игорь Артамонов прокомментировал послание Президента России Федеральному Собранию

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в церемонии оглашения ежегодного послания Президента России Федеральному Собранию РФ. Глава государства обозначил приоритетные направления развития страны. Особое внимание Владимир Путин уделил социальной политике.

«Послание Президента потрясает своей социальной направленностью. Владимир Путин представил инициативы, которые нам предстоит осмыслить и затем обязательно исполнить», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Руководитель Липецкой области отметил, что в послании озвучен ряд приоритетных для региона вопросов. «Сохранение всех старых выплат и появление новых – это то, чего не хватало. Решение экологических проблем – важная тема для нашего региона. Предприятия должны нести ответственность за загрязнение природы», – сказал Игорь Артамонов.

В послании Федеральному Собранию РФ Владимир Путин сообщил о введении новых выплат. На детей от 8 до 16 лет, воспитывающихся в неполных семьях, с 1 июля в среднем будет выделено по 5600 рублей. Материальную помощь получат беременные женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им будут выплачивать по 6300 рублей ежемесячно. Каждый российский школьник и первоклассник в этом году получит по 10 тысяч рублей на подготовку к новому учебному году. Больничный по уходу за ребёнком до семи лет родителям будут оплачивать в стопроцентном размере.

Также Президент России сообщил, что в ближайшие три года в сельскую местность и малые города дополнительно направят пять тысяч машин скорой помощи, что позволит практически полностью обновить парк. Большая стройка начнётся в сфере образования – в регионах запланировано строительство 1300 новых школ.

«Уверен, что в их числе будут и школы нашего региона, – отметил Игорь Артамонов. – 16 тысяч школьных автобусов, доплаты кураторам учебных процессов в техникумах и колледжах, модернизация вузов. На обновление домов культуры, библиотек и музеев в сёлах и малых городах выделяются 24 миллиарда рублей. Дополнительное финансирование позволит нам расширить список культурных объектов, где в этом году мы сможем провести модернизацию. Будем работать, чтобы попасть в программу, предложим проекты».

Президент подчеркнул, что в течение трёх лет абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться в режиме «одного окна», а в последствии они перейдут в онлайн и будут оказываться круглосуточно. Игорь Артамонов подчеркнул, что в Липецкой области в этом направлении уже проделана большая и плодотворная работа. В частности, практически все услуги соцзащиты переведены в МФЦ.

«Это то, к чему мы стремимся в регионе. По возвращении сразу проведу совещание с МФЦ и ЕДС. Обсудим, какие новые услуги и сервисы они готовы начать оказывать в ближайшее время и что для этого надо сделать», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.