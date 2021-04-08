Орловский депутат запечатлел на фото гниющие речные трамвайчики в затоне

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

Речные трамвайчики в Орле более сорока лет радовали жителей и гостей города. Однако бывшая визитная карточка областной столицы уже пятый год стоит мертвым грузом в затоне.

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

Проблемы с прогулочными теплоходами МУП «ТТП» начались после 2013 года, когда поменялись технические требования к суднам, перевозящим пассажиров. Нужно было провести полную экспертизу, но денег в бюджете предприятия на это не оказалось.

В 2020 году в интервью «Комсомольской правде-Орел» ныне экс-руководитель ТТП Андрей Митин рассказал о планах реанимировать речной транспорт в 2021-м и превратить один из трамвайчиков в летнее кафе.

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

Сбудутся ли планы при новом руководстве и многомиллионных долгах пока неизвестно, однако увидеть в каком состоянии сейчас те самые прогулочные теплоходы, которые хотели реанимировать, можно уже сейчас. Фото на личной странице в соцсетях выложил депутат горсовета Иван Дынкович.

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

Народный избранник рассказал, что добрался до Половца, где находится затон, в начале этой недели.

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

- Идя в затон, я и не надеялся увидеть что-то обнадеживающее. Один «речной трамвайчик» уже затонул, на других кое-где уже и металл «сгнил», и речь не только о днищах. Поначалу городская власть не озаботилась выделением необходимых денежных средств для поддержки техники в рабочем состоянии, ну а потом средств в бюджете города и вовсе не стало. Знаменитые когда-то орловские теплоходы - это уже груда железа, - посетовал Иван Дынкович.

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Речные трамвайчики Орла в затоне (начало апреля 2021 года). Фото: vk.com/idynkovich

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