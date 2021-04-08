Липецкие школьники выиграли грант Всероссийского конкурса "УМНИК"

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Проект учащихся победил на Всероссийском конкурсе "УМНИК". Они разработали макет установки умной теплицы «Green box». Проект признан лучшим по итогам конкурсного отбора программы «Умник», организованного Фондом содействия инновациям.

Теплица, выполненная инициативной группой школы в направлении «Ресурсосберегающая энергетика», способна создавать оптимальные условия для роста растений на начальных этапах развития и является частью масштабного образовательного проекта по углубленному изучению химико-биологического цикла, сообщает управление образования Липецкой области.

Начиная со второй образовательной ступени, школьники получают теоретико-практические компетенции, что нацеливает их на дальнейшее получение образования в рамках естественно-научного профиля и позволяет обеспечить высокие результаты в формировании экологической культуры.

«Необходимо выявлять и всячески поддерживать одаренную молодёжь, – отмечает глава региона Игорь Артамонов. – Наша задача – обеспечить равные возможности для самореализации каждого ребёнка. Мы работаем над тем, чтобы все учебные заведения региона успевали за современными тенденциями и прилагаем большие усилия для достижения этой цели».

Программа «Умник» существует с 2007 года. За это время в ней приняли участие 70 тысяч человек, было реализовано более 12 тысяч проектов. Целью программы является поддержка молодых учёных, стремящихся реализоваться через инновационную деятельность, а также стимулирование молодых ученых и специалистов к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для коммерциализации результатов научных разработок.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.