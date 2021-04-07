На реализацию проекта Остужевской развязки Воронежская область привлечет более миллиарда рублей из федерального бюджета

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В Парламентском центре стартовали отчеты исполнительных органов госвласти региона перед Комитетами Воронежской областной Думы об итогах работы за 2020 год и планах на 2021 год.

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Первыми заслушали отчеты о развитии дорожно-транспортной инфраструктуры в регионе.

Говоря о планах на текущий год, было отмечено, что дорожный фонд области-2021 составляет более 17 млрд рублей, что позволит Воронежской области выполнить запланированный объем работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги», отремонтировать автодороги общего пользования регионального и межмуниципального значения, а также осуществить ремонт улично-дорожной сети Воронежа протяженностью более 280 км. Также планируется завершить реконструкцию аварийного путепровода на ул. Ленина в Воронеже.

Обсудили и реконструкцию Остужевской развязки. Напомним, что в рамках недавней корректировки бюджета, депутаты Воронежской областной Думы согласовали выделение средств на начало строительных работ. Кроме того, как отметил руководитель департамента дорожной деятельности Максим Оськин, уже достигнута договоренность с Минтрансом о финансировании из средств федерального бюджета данного объекта в сумме 223 млн рублей на текущий год и 940 млн рублей на 2022 год.

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Также, в ходе встречи было отмечено, что существующая сегодня система пассажирских перевозок нуждается в комплексной реформе. В текущем году планируется приступить к разработке документов транспортного планирования для Воронежской области и Воронежской городской агломерации – выделение дополнительных средств на эти цели депутаты одобрили в ходе заседания облдумы в марте.

В планах – приобретение в льготный лизинг 58 автобусов большой вместимости в добавление к 62, полученным по этой схеме в прошлом году. Таким образом, потребность в этом транспорте будет закрыта в Воронеже почти на 90%. В 2021 году также планируется закупка 79 средней и малой вместимости для организаций пассажирского транспорта общего пользования.

Напомним, что доклады департаментов и управлений регионального правительства о проделанной за прошлый год работе предшествуют ежегодному отчету губернатора перед депутатским корпусом.

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— Встреча парламентариев и региональных чиновников в рамках «часа исполнительной власти» — это традиционный формат, — отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, предваряя обсуждения. — В прошлом году пандемия коронавируса наложила отпечаток на все сферы. Поэтому предстоит проанализировать эффективность деятельности органов власти в этих непростых условиях.

В течение рабочей недели парламентарии заслушают руководителей департаментов, управлений и инспекций, а также заместителей губернатора, курирующих соответствующие профильные блоки. Предложения, выработанные в ходе этих рабочих встреч, могут лечь в основу конкретных законодательных инициатив как регионального, так и федерального уровня, а также стать базой для разработки совместных программ для решения наиболее острых вопросов, стоящих перед исполнительной властью региона. Кроме того, встречи в подобном формате дают парламентариям возможность детально обсудить волнующие население темы напрямую с руководителями, отвечающими за профильные направления, и оперативно скоординировать совместную работу ветвей власти.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы