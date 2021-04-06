Вячеслав Поярков: «Мы идем к тому, чтобы восстановить былое величие нашей малой Родины»

Торжественная церемония перерезания ленточки.

Болхов - красивейший и богатый святынями уголок Орловского края. Город расположен на севере Орловской области, занимает площадь 1187,0 га, численность постоянно проживающего населения - более 12 тысяч человек. В 1970 году Постановлением Госстроя РСФСР и коллегии Министерства культуры Болхов включен в число особенно ценных городов-памятников. На сегодняшний день в городе действует 7 православных храмов, памятников православной архитектуры, сохранились около 50 памятников гражданской архитектуры. Болхову имеет высокий потенциал для реализации туристической составляющей города и района.

ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?

На тему придания особого исторического статуса городу Болхов велось множество разговоров, споров, давались обещания... Причем муссируется эта тема еще с доперестроечных времен. Болховский завод полупроводниковых приборов уже на протяжении 16 лет поэтапно занимается развитием туристического направления в Болхове. И нужно отметить, у заводчан многое получается, они идут уверенными шагами к большой цели - уже сегодня в Болхове есть чем удивить туристов любого уровня. Кстати, в направлении развития туристической составляющей города БЗПП в числе первых серьезно подошел к организации инфраструктуры. Автозаправочная станция, ресторанный комплекс, торговый комплекс, детский центр «Игровая атмосфера», краеведческий музей, «Гостиный двор Марии Милославской», Центр здоровья и красоты, туристический отдел, магазины, аптеки, станция технического обслуживания - это далеко не полный перечень направлений, которые сегодня эффективно интегрированы в инфраструктуру города и района.

Вячеслав Поярков представляет стенд «Правители государства Российского».

Человек, который стоит у истоков возрождения былого величия своей малой родины, - генеральный директор АО БЗПП Вячеслав Поярков - инженер-конструктор, электронщик, отличный хозяйственник, экономист с аналитическим складом ума, ученый, общественный деятель, краевед и патриот. Вячеслав Николаевич серьезно задумался о развитии туристического направления и достойной организации дорожного сервиса на местном уровне. Это не только помощь городу и району в создании достойного имиджа Болхова, но и дополнительные рабочие места, расширение сферы услуг. В апреле здесь произошло событие, которое можно назвать знаковым в реализации плана по развитию внутреннего туризма. С энтузиазмом болховчане и гости Болхова встретили открытие очередных объектов социальной инфраструктуры АО «Болховский завод полупроводниковых приборов»: сувенирной лавки Романовых, мини-пекарни «Выпечка от Ивана Грозного» и магазина бытовой техники и электроники.

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

Торжественное мероприятие проходило в форме исторического экскурса, где гидом-проводником в героическое и богатое прошлое Болхова выступил генеральный директор Вячеслав Поярков. Это человек, который мгновенно заразил всех присутствующих любовью к малой родине: «В 19 веке по количеству населения Болхов превосходил Новгород, Псков, Архангельск, Вологду, Владимир. В городе было 117 кожевенных заводов, салотопенный, 2 мыловаренных, сальносвечный, паточный, 3 крупорушки, 16 пенькотрепальных, 7 пенькопрядильных, 2 пивоваренных, 2 табачных, 17 кирпичных и 2 экипажных, 213 лавок, 21 харчевня. К сожалению, сегодня по развитию промышленности и производства позиции нашего города утрачены. Но мы, заводчане, на протяжении 16 лет идем к тому, чтобы восстановить былое величие нашей малой Родины. За этот промежуток времени мы построили уже более тридцати социальных объектов разной направленности: ресторанный комплекс, медицинский центр, аптеки и т. д. Еще в 2005 году мы ставили своей задачей создать туристический бизнес. Сегодняшнее событие - это малая часть того большого будущего, к которому мы стремимся»

На торжественной церемонии в здании торгово-развлекательного комплекса «Гостиный двор Марии Милославской» присутствовали представители исполнительной и законодательной власти, банковской и коммерческой структур, общественности, образовательных организаций и заводчане. С приветственным словом выступил генеральный директор Вячеслав Поярков. Он подробно рассказал об этапах строительства, о самой идее возникновения объектов социального назначения. В реализации проекта принимали участие сотни заводчан, каждый из которых вложил сюда частичку своей души. Символическое перерезание ленточки - и нетерпеливые гости устремились в фойе торгового комплекса.

СУВЕНИРНАЯ ЛАВКА РОМАНОВЫХ

Современный дизайн в сочетании с привычными материалами создали непередавае-мую атмосферу праздника, уюта. Дизайн продуман до мелочей, в каждом элементе интерьера чувствуется рука мастера. Оказывается, в разработке дизайн-проекта принимал активное участие сам Вячеслав Николаевич. Здесь нужно все разглядывать обстоятельно и внимательно: каждый элемент несет определенную смысловую нагрузку. К примеру, вывеска «Сувенирная лавка Романовых» затейлива и в то же время оригинальна, каждую букву выточили на высокотехнологичном оборудовании в цехе машиностроительного производства по собственным разработкам. Кованые ворота-двери гостеприимно распахнуты, но гости не торопятся, металлическая табличка с историческими тезисами интересна всем:

*1566 год - Иван IV Грозный посетил город Болхов после победы защитников крепости над 15-тысячным войском хана Девлет-Гирея. Именно тогда по указанию Ивана Грозного заложена крепость Орел для охраны южных границ Московского государства.

*Династия Романовых оказала огромное влияние на развитие Болхова. Второй царь династии Романовых Алексей Михайлович (Тишайший) женился на уроженке Болхова Марии Ильиничне Милославской. В браке родились 13 детей, трое из которых управляли российским государством:

*Федор (годы правления 1676 - 1682),

*Иоанн (годы правления 1682 - 1696)

*Софья (годы правления 1682 - 1689).

*В 1671 году Алексей Михайлович женился на Наталье Нарышкиной. От этого брака родился Петр I, который в 1706 году посетил г. Болхов. Он был в мужском монастыре с царевичем Алексеем. Им подписан указ о создании кожевенного производства для нужд армии и открытии кожевенного училища.

*В 1688 г. по указу царя Петра Алексеевича на содержание Троицкого собора Оптина монастыря было пожаловано 300 рублей.

*Из рода Романовых-Милославских дочь Иоанна V Анна Иоанновна правила с 1730 по 1740 г.г.

*Анна Леопольдовна Романова - внучка Иоанна V, мать Иоанна Антоновича.

*Правнук Иоанна V - Иван VI Антонович Романов.

*14 января 1780 года первый план застройки города Болхова. Утвердила и подписала Ее Императорское Величество Екатерина II.

Кроме этого, выгравированная карта старинного города Болхова с улочками и речушками и отмеченными на ней местами расположения храмов, утраченных и действующих, которых более 30...

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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ БЗПП

Презентовал новую сувенирную продукцию Болховского завода полупроводниковых приборов сам Вячеслав Николаевич. Деревянные упаковки в форме шкатулок, книг с выгравированным названием и информационным сопровождением каждого изделия не оставили равнодушным никого.

Хлеб «Наследие от Федора» испечен по старинной технологии: без применения дрожжей, с недельным выстаиванием теста, с трех-четырехчасовым томлением в печи. Помните, как раньше бабушки пекли в русских печках? Вот именно такой хлеб и получился у здешних кондитеров. Срок его хранения очень длительный, именно из-за технологии а не из-за добавления консервантов.

Пряник печатный «Болхов» изготовлен из натуральных продуктов с добавлением меда.

Конфеты «Мария Милославская» - царское лакомство - курага и чернослив в шоколадной глазури. Начинка с нежнейшим десертом и грецким орехом незаметно тает во рту, оставляя тончайшее восхитительное послевкусие...

Пирог с маком и патокой «Софья» возвращает в детство, где вкусно пахло ванилью и горячей бабушкиной выпечкой с маком...

Кунжутное, овсяное, домашнее и еще 20 наименований печенья «Петровское».

Вся эта продукция упакована в деревянные коробочки-шкатулки с гравировкой. Рука так и тянется пощупать, понюхать, заглянуть внутрь... Что ни говори, а скучаем мы по натуральному, настоящему, устали от искусственного, заграничного, хочется своего, родного, домашнего... Вот такой замечательный товар, который придется по вкусу даже избалованному заморскому гостю, предлагают заводчане.

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На соседнем стенде развивающая продукция из дерева. Чего тут только нет! И чайные домики, и детские конструкторы, и ажурные абажуры, и наборы для хранения спе-ций, и изящные визитницы, салфетницы, оригинальные медальницы, наборы для творчества, элементы декора... Более тысячи наименований сувенирной продукции разработано на сегодняшний день. Для детской аудитории отдельное направление: 3Д-пазлы, конструкторы, 2Д-пазлы, раскраски - почти сотня наименований. Сразу же нашлись те, кто пожелал приобрести первые экземпляры. Рядом - книжная мини-ярмарка.

Книга-фотоальбом «Болхов из глубины веков» увлечет читателя интересными фактами о храмах Болхова, традициях, знаменитых болховчанах. Кроме того, здесь представлены и произведения болховских авторов: В. Быкова, В. Федина, В. Сапелкина, А. Венедиктова и др.

Наибольшее внимание гостей привлек стенд «Правители государства Российского», на котором изображено древо династии Романовых. И большая часть из них - удивительно, но факт - имела непосредственное отношение к Болхову - небольшому городу в сердце Центральной России.

МЫ - ПЕРВЫЕ!

12 апреля страна будет отмечать 60 лет со дня первого полета человека в космос. Болховский завод полупроводниковых приборов - предприятие, для которого это событие тоже знаковое. Более 50 лет оно поставляет продукцию для космического приборостроения. В настоящее время на АО «БЗПП» производится 130 типов номиналов элементов электронной компонентной базы. Из них за последние шестнадцать лет восстановлено и разработано 59 типов номиналов полупроводниковых изделий, которые востребованы в оборонной, авиационной и космической промышленности. Электронные компоненты БЗПП разрабатывает и поставляет во все виды вооружения для 300 предприятий оборонной и космической промышленности, в том числе: АО «Корпорация «МИТ», Ростех, «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Информационные системы имени академика М. Ф. Решетнева» (г. Железногорск Красноярского края), ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королева» (г. Королев Московской области). Ряд разработок по техническим характеристикам превосходит мировые аналоги. В рамках реализации стратегической задачи, поставленной Президентом РФ, - повысить к 2025 году долю гражданской продукции до 30 процентов от общего объема продукции оборонно-промышленного комплекса, а к 2030-му до 50 процентов - разработана инсулиновая помпа для лечения больных сахарным диабетом. По своим характеристикам инсулиновая помпа легче по весу, меньше по размеру, имеет адаптированное под российского пользователя программное обеспечение, управляется со смартфона. В настоящее время изделие находится на этапе испытаний. Кроме этого, развивается машиностроение, приборостроение. И в процессе решения столь глобальных задач коллектив завода вместе с генеральным директором Вячеславом Поярковым не забывает о внесении лепты в развитие малой родины, о повышении туристической привлекательности родного города. На протяжении семи лет на предприятии успешно работает туристический отдел, который предлагает:

- более 60 экскурсионных индивидуальных и групповых туров по интересным местам Болхова, Орловщины, а также Тулы, Курска, Калуги, Брянска, Липецка;

- организацию культурно-познавательных программ для школьных групп;

- организацию экскурсионно-образовательных программ для школьных групп;

- однодневные интерактивные программы;

- паломнические однодневные туры по святым местам Центральной России;

- более 15 возможных программ знакомства с достопримечательностями Болхова, Болховского района, Мценска (родина Фета А. А., Тургенева И. С.), возможность побродить по местам героев известных «Записок охотника», побывать у места захоронения пращура А. С. Пушкина (И. И. Ржевского);

Символично, что именно в апреле еще один объект прибавился на туристической карте путешественников.

ЗНАЙ

Болховский завод полупроводниковых приборов активно развивает инфраструктуру города и района, на сегодняшний день эффективно работают магазины различного профиля: продуктовые, хозяйственный, автозапчастей, предприятия общественного питания, медицинский центр, сеть аптек, парикмахерская, швейный цех, станция технического обслуживания автомобилей, автозаправочная станция на трассе Москва - Харьков, подсобное и пасечное хозяйства, шахматный клуб, детский центр «Игровая атмосфера», краеведческий музей, музей истории завода. Ежемесячно выходит в свет бесплатная многотиражная газета «БЭТА», туристический отдел предлагает около 60 экскурсионных направлений.

Марина Бака