«Новые люди» предложили ввести шведский стол в школьных столовых

Практика шведского стола уже есть в Татарстане. И она успела зарекомендовать себя положительно.

Говоря о влиянии фастфуда на здоровье людей во всем мире, мы в первую очередь представляем себе жителей США с лишним весом. Однако количество россиян, страдающих ожирением, приближается к американским показателям. Об этом в ходе круглого стола, посвящённого проблемам организации детского питания, сообщил лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Простой констатации в данном случае явно недостаточно. Поэтому для оздоровления жителей нашей страны активисты партии разработали комплексную программу.

Заботиться о физическом состоянии человека необходимо с раннего возраста. 30 марта в конференц-зале ИА «Росбалт» прошел круглый стол, посвященный организации школьного питания. Общим мнением участников в итоге стало то, что нынешняя система не обеспечивает необходимого качества этой важнейшей услуги и нуждается в реформировании - начиная с законодательной базы.

Алексей Нечаев.

В частности, федеральный закон «О закупках» главенствующую роль отводит стоимости продуктов, а не содержанию в них полезных веществ. Санитарные нормы и правила также ориентированы не на качество, а на количество калорий, потребляемых школьниками.

- В результате повара вынуждены «добивать» калорийность с помощью сахара, - пояснила руководитель партийного проекта «Здоровое питание - детям» Елена Нечаева. - Кладут сахар в компот, в чай, в хлебобулочные изделия.

Между тем, как подчеркнул нутрициолог Владимир Попов, переизбыток сахара вызывает не только нарушения в работе поджелудочной железы, но и знакомый многим современным родителям синдром дефицита внимания. Еще один авторитетный эксперт - доктор медицинских наук Михаил Гинзбург - подтвердил, что качество питания ребёнка напрямую влияет на его физическое и психическое здоровье.

Под руководством Елены Нечаевой разработана комплексная программа улучшения школьного питания. Она призвана значительно повысить качество жизни россиян в целом. Авторы документа уверены: для сохранения здоровья детей необходимо отказаться от трансжиров, продуктов с содержанием гормонов роста, антибиотиков и избыточного сахара. Для этого нужно изменить законодательство. Во главу угла необходимо поставить не цену, а качество продуктов и пользу, которую они способны приносить детскому организму.

Блюда с высоким содержанием сахара пора полностью исключить из школьного меню. А маргарин и подсолнечное - заменить оливковым. При этом вместо курицы и свинины, в которых часто бывает много антибиотиков, предлагается добавить морскую рыбу, свежие овощи, орехи и фрукты. Также необходимо предусмотреть замену коровьему молоку для учеников, не переносящих лактозу. Это может быть растительное или миндальное молоко.

Елена Нечаева.

Конечно, при обсуждении любых положительных изменений встает вопрос цены. Не придется ли за все это заплатить самим родителям? «Новые люди» уверены, что им удастся сохранить стоимость школьного питания на прежнем уровне за счёт государственной поддержки местных производителей. Важно и участие родительских комитетов, которые вправе контролировать как состав меню, так и обоснованость цен в столовых. А фотографии блюд предлагается добавить в электронные дневники, чтобы взрослые и дети могли узнать поставщика и состав каждого блюда, оценить его качество.

На этом список инициатив не исчерпывается. Еще одно новшество - организация в учебных заведениях питания в формате шведских столов. Но представлены там должны быть только полезные продукты. Такая практика уже есть в Татарстане. И она успела зарекомендовать себя положительно.

По словам руководителя регионального отделения партии в Орловской области Максима Маркова, уже очень многие родители школьников откликнулись на идею «Новых людей» переформатировать подход к питанию в учебных заведениях. Когда в столовой кормят невкусно, ребенок большую часть дня ходит голодным. Это сказывается на его здоровье и успехах. Дети быстро утомляются, падает работоспособность на уроках и успеваемость в целом.