В Воронежской области регпарламент согласовал выделение еще почти 1,2 млрд рублей на строительство спортобъектов

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Благодаря этому финансированию в Боброве появится спорткомплекс с бассейном, а в Грибановке и Верхнем Мамоне будут построены современные стадионы.

В целом объем бюджетных ассигнований в объекты капитального строительства в рамках областной адресной инвестиционной программы (ОАИП) на 2021 год составит более 15 млрд рублей. Причем 8,6 млрд из них — это средства региональной казны.

Как подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутатам регионального парламента удалось добиться существенного увеличения финансирования областной адресной инвестиционной программы на 2021 год по ряду направлений.

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— В бюджете на текущий год изначально по различным программам предусматривалось строительство спортсооружений в муниципальных образованиях региона на сумму более 500 млн рублей. После корректировки бюджета туда были включены объекты на сумму еще почти 1,2 млрд рублей, причем это финансирование исключительно из областной казны. В новой редакции заложены средства как на дальнейшее строительство и реконструкцию ряда объектов уже включенных в программу, так и появление совершенно новых, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

В частности, почти 480 млн рублей в этом году корректировкой заложено на реконструкцию стадиона спорткомплекса «Факел» в Воронеже. Почти 162 млн рублей удалось включить по предложениям депутатского корпуса на строительство плавательного бассейна в Боброве. То же касается и реконструкции футбольного поля Подгоренской ДЮСШ им. Думчева под спортивный комплекс: на эти цели будет выделено почти 69 млн рублей. В селе Верхний Мамон появится стадион — на это выделят в 2021 году около 58 млн рублей. Значительное обновление и пополнение ждет и комплекс спортсооружений в Калаче. Здесь будет проведена реконструкция стадиона «Калач-Арена» (на это корректировкой заложено более 78 млн рублей) и начнется строительство нового спорткомплекса стоимостью почти 65 млн рублей. Кроме того, более 14 млн рублей из почти 63 млн будет направлено в 2021 году на возведение стадиона в пгт Грибановский.

Также в 2021 году благодаря корректировкам в адресную инвестпрограмму включено строительство спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Борисоглебске: средства в объеме 140 млн рублей из более чем 330 млн на этот год также заложены первой корректировкой бюджета.

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Как отметил председатель парламентского Комитета по физической культуре и спорту, региональный координатор проекта «Детский спорт» Александр Пешиков, депутатский корпус продолжит работу по дальнейшему развитию спортивной инфраструктуры и реализации проектов в области физической культуры и спорта.

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— В числе приоритетных задач — не только строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры в Воронежской области, но и популяризация здорового образа жизни, физкультуры и спорта, особенно среди детей и подростков. На это направлен и проект «Единой России» «Детский спорт», в рамках которого строятся стадионы, обновляются спортзалы в школах, открываются спортивные площадки вблизи жилых домов, развивается система ГТО, проводятся турниры по различным видам игрового спорта, мастер-классы с чемпионами. Еще одна важная задача, которая стоит перед органами власти, это повышение статуса тренеров, совершенствование системы спортивной подготовки детей и молодежи, — отметил Александр Пешиков.

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы