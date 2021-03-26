Хватит нелегально откупаться от армии: «Новые люди» предлагают сделать плату официальной

«Новые люди» также предлагают расширить список специальностей для альтернативной гражданской службы.

Партия «Новые люди» активно привлекает к сотрудничеству наиболее креативные слои населения. В ходе всероссийского конкурса «Марафон идей» ей удалось не только выявить самые острые вопросы, волнующие жителей нашей страны, но и наметить пути их решения. Порой - нестандартные. Но от этого не менее эффективные.

Одной из важных тем остается служба в армии. И весьма показательным выглядит совпадение партийных инициатив с предложениями участников конкурса. Казалось бы, эта мысль давно витала в воздухе. Но внятно прозвучала она только сейчас. Почему бы не сделать отказ от армии законным, но платным? Так призывники и военкоматы уйдут от нелегальных схем. А привлеченные деньги позволят отслужившим ребятам получить образование по выбранной специальности или рассчитывать на другую государственную поддержку.

- Порядок, когда все идут служить или откупаются от армии через незаконные схемы, давно устарел. Было бы правильным сделать, чтобы человек официально заплатил деньги. Например, 300 тысяч рублей, которые пошли бы потом на обучение того человека, который в армии отслужил, - поделился мнением лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Алексей Нечаев.

Сделав схему законной и прозрачной, можно будет пополнить бюджеты и помочь тем ребятам, которые решат не уклоняться от службы в армии. Они смогут выбрать интересный для себя вуз и учиться в нем за счет тех, кто в армию решил не идти.

Но и этим перечень партийных инициатив в рамках данной темы не исчерпывается. Алексей Нечаев рассказал о еще одном предложении - расширить список специальностей для альтернативной гражданской службы. Количество проходящих ее призывников пока что весьма невелико. Проблема еще и в том, что самих направлений - не много.

- Зачем начинать взрослую жизнь с жульничества? Лучше заплатить легально, и пусть банки дают льготные кредиты на это. Мы такой законопроект готовим, и там есть целый ряд других предложений, касающихся службы в армии. Нужно расширить перечень профессий для гражданской службы. Например, IT-специалистам лучше служить в IT-войсках, а вэб-дизайнерам и видеографам лучше сделать ролик про армию для соцсетей. Будет полезнее, чем красить траву или заниматься другими странными вещами, которыми иногда заняты срочники, - добавил лидер «Новых людей».

Партия активно привлекает к сотрудничеству наиболее креативные слои населения.

Алексей Нечаев пока не сообщил министру обороны Сергею Шойгу о предложениях партии. Но своё заявление он считает публичным приглашением к обсуждению.

- Это не только наша идея, это инициатива людей. Сейчас министерство обороны оперативно отвечает на общественные инициативы, - добавил лидер партии «Новые люди».

СПРАВКА

Политическая партия «Новые люди» образована 1 марта 2020 года. На сентябрьских выборах 2020 года ее кандидаты прошли в парламенты во всех регионах, где выдвигалась партийным списком. В Костромской, Калужской, Рязанской и Новосибирской областях «Новые люди» набрали около 8% голосов, а в городе Томске - более 15%. Сейчас отделения партии действуют в 73 регионах. Она намерена участвовать в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года.