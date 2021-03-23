"Новые люди" поддержат социальные проекты орловцев

Каждый из победителей получил грант в 100 тысяч рублей на реализацию своей инициативы.

Итоги проекта "Марафон идей" подвела партия "Новые люди". Тысячи заявок из разных уголков страны поступили за время его проведения с 12 февраля по 12 марта. Жители 65 регионов России проявили активную позицию и не побоялись высказать смелые идеи о том, как улучшить родной город, регион и целую страну. Не стала исключением Орловская область: 22 марта в областном центре состоялся финал марафона.

ПРОЕКТЫ, УЛУЧШАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

Больше сотни, а точнее 128, заявок на участие в проекте подали орловцы за месяц. Абсолютно разных тематик: от решения социальных проблем до пропаганды здорового образа жизни, от волонтерских инициатив до улучшения городской среды, от развития туризма до помощи пожилым людям. Объединены инициативы оказались общей парадигмой. Это повышение качества жизни в Орловской области.

В финал вышли девять "марафонцев". Каждый из участников заключительного этапа защитил свою идею. На суд комиссии конкурсанты представили проекты по спасению исчезающих водоемов, организации общественного пространства для досуга пожилых людей, созданию ворк-аут площадки под открытым небом, разработке платформы по объединению добровольцев и волонтеров, реконструкции ливневой канализации, а также по созданию единой платформы для досуга и профориентации, лектория с участием в качестве спикеров талантливых земляков и проект по культурному просвещению жителей и гостей Орловщины.

Члены жюри не остались равнодушными ни к одному выступлению финалистов, активно задавали вопросы и предлагали решения по усовершенствованию инициатив. Определить, кому же достанутся лавры победителя, оказалось непросто.

128 заявок на участие в проекте подали орловцы за месяц.

ОТ ИДЕИ К ВОПЛОЩЕНИЮ

Делая выбор, жюри особое внимание уделило нескольким критериям. Согласно им все проекты-победители отвечают запросам жителей региона, они важные и интересные, а главное - могут быть реализованы уже в ближайшее время.

Итак, победу разделили трое конкурсантов. Это Диана Жилина и ее проект "Культурное просвещение", Дарья Иващенко с проектом "Мистер Х" - о создании дополнительной зоны отдыха и проведения досуга в Орле, а также Татьяна Бирюкова, предложившая платформу для профориентации молодого поколения и подбора хобби для орловцев всех возрастов.

Каждый из победителей получил грант в размере 100 тысяч рублей на реализацию своей инициативы.

- По результатам проведения марафона мы собрали региональную и местную специфику, нашли огромное количество активных людей, которые хотят изменить жизнь свою, окружающих, всей области. "Марафон идей" поможет дополнить и сформировать программу партии, исходя из интересов региона. Наша задача - запустить процесс диалога между партией и людьми, - рассказал Юрий Воротников, заместитель руководителя Центрального исполкома политической партии "Новые люди".

В партии не обойдут стороной проекты других участников: каждую поданную орловцами идею рассмотрят.

- Все заявки мы обработаем, каждая найдет отклик и станет частью программы кандидатов. Ни одна идея не останется без внимания, - сообщил Максим Марков, секретарь регионального отделения партии "Новые люди" в Орловской области.

"Марафон идей" - это не проект, который закончился, это декларация стиля работы "Новых людей".

"Марафон идей" проходил с 12 февраля по 12 марта.

СПРАВКА

Партия "Новые люди" создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. В сентябре 2020 года "Новые люди" выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех областях, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер.

По состоянию на 1 марта 2021 года ее штабы созданы в 73 регионах страны. "Новые люди" намерены выдвинуть до 200 кандидатов для участия в выборах в Государственную Думу осенью 2021 года.