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Общество18 марта 2021 20:16

"Констатировал факт, а не удивлялся": чиновник из Орла объяснил свои слова про нежелание людей работать за 15 тысяч

Александр Сотников рассказал "Комсомолке" что имел ввиду говоря про низкие зарплаты
Ольга СУПОНЕВАОльга СУПОНЕВА
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Александр Сотников рассказал "Комсомолке" что имел ввиду говоря про низкие зарплаты

Начальник управления труда и занятости при орловском правительстве в один день стал известен на всю Россию. Причиной для внезапной и нежеланной славы стала фраза, сказанная Александром Сотниковым во время заседания комитета регионального заксобрания. "...предлагаются ни какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", - в последние пару дней не цитировал главу трудового управления только ленивый. Людей возмутило, что высокопоставленный госслужащий удивляется нежеланию граждан идти на работу за столь невысокую сумму.

Однако в областном правительстве четко обозначили позицию относительно скандала, став на сторону главы управления. Была ли фраза вырвана из контекста, и правда ли чиновника удивляет отказ орловцев трудиться за маленькую зарплату корреспондент "Комсомолки" спросила у него самого.

- Во ходе доклада, говоря о динамике безработицы, количестве безработных, вакансий я , в том числе, сообщил статистическую информацию о том, что у нас с середины марта 4 тысячи безработных граждан зарегистрировано и при этом имеется 6,4 тысячи вакансий. То есть вакансий в полтора раза больше, чем безработных граждан. Я прокомментировал чем это обусловлено, - рассказал о контексте сказанного корреспонденту "Комсомольской правды в Орле" Александр Сотников, руководитель регионального Управления труда и занятости.

К факторам, из-за которых свободных вакансий даже больше, чем безработных, Сотников отнес территориальное различие между спросом и предложением (основные вакансии в областной столице, а безработных полно и в районах), несоответствие требований работодателей навыкам самих работников, а третий фактор - это "очевидный фактор, несоответствие предлагаемых зарплат по вакансиям зарплатным ожиданиям наших безработных".

- Я констатировал, что у нас сегодня имеют место в том числе отказы от предлагаемых службой занятости вакансий по решению самих безработных граждан. И констатировал, что отказываются от вакансий с зарплатой предлагаемой на уровне минималки и немного выше минималки. Я привел пример "вот, 15 тысяч", от таких вакансий тоже у нас отказываются, потому что зарплатные ожидания у людей выше. Вот этим и обусловлено то, что имеются незаполненные вакансии при зарегистрированных безработных. Вот собственно говоря все, что было мной по данному вопросу сказано. Разумеется выражать какое-либо удивление по этому поводу, я в принципе не мог, это в принципе очевидно, - сказал "Комсомолке" Сотников.

На вопрос, какие же все-таки вакансии превалируют в Орловской области в чиновник ответил, что в регионе много зарплат с достаточно невысокой оплатой труда. С другой стороны, все зависит от требований, выдвигаемых работодателем к соискателю. Грубо говоря, если требований не так много, то и зарплату высокую ожидать не стоит.

При этом согласно предоставленным "Комсомолке" данным, за 2020 год в службу занятости в регионе обратились 27,5 тысяч граждан в поисках работы. Направлений на работу было выдано больше 41 тысячи, но орловцы по собственному желанию отказались почти от 7 тысяч вакансий.

- Это их право. Выражать удивление этому факту мы не можем, - резюмировал чиновник.

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