В правительстве прокомментировали удивление орловского чиновника отказу жителей работать за 15 тысяч рублей

Неосторожная фраза прославила орловского чиновника. Фото: пресс-служба Орловского облсовета

Бурную реакцию в сети вызвала цитата орловского чиновника о нежелании людей работать за зарплату в 15 тысяч рублей. "Причем предлагаются ни какие-то минимальные зарплаты, а 15-18 тысяч рублей. Но все равно люди отказываются почему-то", - фраза из доклада главы регионального Управления труда и занятости Александра Сотникова, что называется, пошла в народ, подхваченная местными СМИ и пользователями соцсетей. Однако областные власти назвали ее вырванной из контекста и за чиновника заступились.

Александр Сотников выступал на заседании профильного комитета заксобрания, речь шла о ситуации на рынке труда во время пандемии. Сотников рассказывал о пособиях по безработице, которое Правительство РФ повысило до 12 тысяч рублей в то время, пока свирепствовал коронавирус и из-за него многие люди потеряли рабочие места. Плюсом к пособию шла доплата в размере еще 3 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Тогда в Орловской области число поданных на биржу труда заявлений выросло с 3 тысяч в марте 2020 до 13 тысяч к августу месяцу.

А дальше чиновник и обронил ту самую фразу, обернувшуюся для него внезапной и не лучшей славой в интернете. Якобы пособие в 12 тысяч рублей плюс детская надбавка устраивало большое количество человек, а вот работать за сумму больше этой орловцы не хотят. Почему-то.

- Поскольку ситуация, когда получавшие до октября пособие в размере МРОТ граждане стали отказываться от предложений вакансий с зарплатой в полтора и более раз выше, свидетельствует о своего рода «пузыре» на рынке труда. В немалой части случаев обратившихся за пособием в период пандемии использовалась возможность дополнительного дохода. Когда такая возможность отпала, потребность трудоустроиться у значительного числа таких безработных не проявилась. Это дает основание говорить о наличии в регионе нелегального рынка труда, о существовании неоформленных юридически трудовых отношений, «серых» зарплатных темах, скрытом предпринимательстве, - так прокомментировали неосторожную фразу чиновника в пресс-службе Правительства Орловской области.

Между тем, согласно декларации о доходах самого Александра Сотникова, за 2020 год он заработал около 993 тысяч рублей, то есть его официальный ежемесячный доход превышает 80 тысяч рублей. Свое мнение о том, можно ли считать зарплату в 15-18 тысяч рублей приемлемой, Сотников высказывать не стал - в интервью "Рент ТВ" чиновник отметил, что является госслужащим и такие оценки давать не может.