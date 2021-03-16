Для многодетных семей в Воронежской области утвердили альтернативную меру поддержки

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Необходимые изменения внесены в закон «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» в ходе очередного заседания регионального парламента.

По словам председателя Воронежской областной Думы Владимира Нетёсова, компенсация может стать подспорьем в решении жилищного вопроса для многодетных семей.

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– Согласно опросу многие семьи предпочли бы денежную выплату взамен предоставления в собственность земельного участка. Такая альтернатива в комплексе с другими выплатами, закрепленными сегодня как на федеральном, так и на региональном уровне, поможет более оперативно решить жилищный вопрос для многих многодетных семей, – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Закон «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» дополнен положением, которым установлена возможность предоставления многодетным гражданам с их согласия меры соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты взамен выделения земельного участка. Срок предоставления выплаты в течение трех лет с момента вступления закона в силу. Размер такой выплаты составит 200 тысяч рублей. Осуществляться она будет в рамках средств, предусмотренных законом об областном бюджете в соответствующем финансовом году.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты будет утвержден постановлением правительства Воронежской области. Предполагается, что, в соответствии с очередностью, многодетной семье поступит уведомление о возможности получения выплаты, списке необходимых документов и другая информация.

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Как сообщила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, такую выплату можно будет направить на улучшение жилищных условий. В частности, уплату первоначального взноса по кредитам или займам, в том числе ипотечным или целевым жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома на территории Воронежской области.

Кроме того, с помощью выплаты можно будет погасить основную сумму долга и проценты по таким кредитам или займам (за исключением штрафов, комиссий, пеней и процентов за просрочку исполнения обязательств по ним).

Средства также можно будет направить на оплату приобретенного не ранее 1 января 2021 года жилья, строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, которое гражданами осуществляют самостоятельно, а также по договору строительного подряда, заключенного также не ранее 1 января этого года.

Единовременную выплату возможно будет использовать и в качестве взноса на долевое строительство, а также покупку земельного участка. При этом распоряжение единовременной денежной выплатой может осуществляться многодетной семьей одновременно по нескольким направлениям.