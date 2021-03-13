Пациентов Добринского интерната, заболевших COVID-19, распределили по орловским больницам

Вспышку коронавируса в интернате зафиксировали при подготовке к вакцинации Фото: Архив "КП"

В начале марта в Добринском психоневрологическом интернате под Орлом была зафиксирована массовая вспышка коронавируса. Несмотря на то, что учреждение работает в формате закрытых смен, заболевание все же проникло в интернат.

Как ранее сообщала «Комсомолка», подозрения на коронавирус у проживающих интерната возникли при подготовке к вакцинации. Во время предварительного осмотра терапевтом у них зафиксировали повышенную температуру и снижение сатурации. В итоге весь персонал и проживающие прошли тестирование. Заболевание подтвердилось.

После этого пациентов с особым психоневрологическим статусом отправили на лечение в Орловскую областную психиатрическую больницу, остальных заболевших распределили в Орловских противотуберкулезный диспансер, в больницу им. Семашко и в больницу им. Боткина.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что в больнице Боткина «особые» пациенты не дают покоя ни персоналу, ни другим людям, проходящим лечение. Однако главный врач медицинской организации Александр Лялюхин опроверг слухи, заявив, что никаких официальных жалоб со стороны персонала и пациентов не было.

Александр Лялюхин заявил, что ситуация в больнице под контролем

- На стационарное лечение к нам в больницу поступило 47 больных с коронавирусом из Добринского психонервологического интерната. Пациенты размещены в боксах 1 этажа и полубоксах 2 этажа первого инфекционного и в третьем инфекционном отделении. Для их осмотра вызывались врачи-психиатры из Орловского психоневрологического диспансера. Проведена коррекция назначений. Остальные пациенты переведены на койки 2,4 и 5 инфекционных отделений, - сообщил Александр Лялюхин, главрач больницы им. Боткина.

Кроме того, по словам руководителя медучреждения, сейчас в больнице проводится коррекция штатного расписания и ведется дополнительный набор среднего и младшего медперсонала для лечения и ухода за пациентами психоневрологического профиля. Всех сотрудников больницы, работающих с ними, обеспечили мобильными «тревожными кнопками».

- Каждый гражданин имеет право на получение специализированной медпомощи независимо от психоматического статуса, - прокомментировал ситуацию Иван Залогин, руководитель Департамента здравоохранения Орловской области.

Иван Залогин: "Каждый гражданин имеет право на получение специализированной медпомощи "

Напомним, в настоящее время по факту вспышки коронавируса в интернате Управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование, а Департамент соцзащиты - служебную проверку.