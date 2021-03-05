В Добринском интернате под Орлом пришлось отложить вакцинацию

В четверг, 4 марта, на заседании регионального оперштаба в Орле стало известно о возможном заражении коронавирусом проживающих Добринского психоневрологического интерната. Там была запланирована вакцинация, но во время предварительного осмотра у некоторых людей зафиксировали повышенную температуру и снижение сатурации.

В настоящее время всех проживающих в интернате протестировали на COVID-19. Результаты должны стать известны в ближайшее время. Вакцинацию пришлось перенести.

- По данному факту Управлением Роспотребнадзора проводится санитарно-эпидемиологическое расследование, а Департаментом соцзащиты - служебная проверка. Заступившая в интернат 20 февраля очередная смена имела отрицательные тесты на коронавирус, - сообщила Ирина Гаврилина, руководитель Департамента соцзащиты Орловской области.