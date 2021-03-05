Лед трещал под ногами: в Орле пожарные спасли из полыньи мужчину с собакой

Благодаря вовремя подоспевшей помощи история не завершилась трагически. На фото Алексей Гончаров, начальник караула ПСЧ-3 Орла Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Для жителя Орла вечерняя прогулка с собакой едва не обернулась трагедией. Мужчина вышел на променад со своим доберманом вдоль реки Оки, любопытный пес заметил на замерзшей поверхности уток, погнался за ними и провалился. Вслед за четвероногим на лед вышел и его хозяин, секунда – и в ледяной воде оказались оба. К счастью, эта история завершилась благополучно: вовремя подоспела помощь.

Выгуливал питомца мужчина в парке неподалеку от железнодорожного моста. Когда доберман провалился, у его владельца не было времени подумать о прочности льда. А ведь последние недели на орловщине наблюдаются температурные качели и на водоемах образовались промоины. В такую промоину на истончившейся ледяной корке и угодили мужчина с псом.

Происходившее дальше смело можно назвать чудесной историей спасения. Так как все случилось прямо у железнодорожного моста, на посту оказались работники РЖД. Они и пришли на помощь первыми, сделав все, что смогли: бросили зовущему на помощь мужчине спасательный круг и веревку. Но выбраться самостоятельно орловец не мог. Все, что ему оставалось – держаться на плаву в ледяной воде, держать собаку и дожидаться спасателей. Ближе всего к месту происшествия оказались пожарные из 3-й пожарно-спасательной части.

Машину пожарным пришлось оставить поодаль - к месту ЧП можно было подобраться только пешком Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Половину пути до места происшествия им пришлось преодолевать пешком: к участку реки, где провалился орловец, нет никакой возможности подъехать на машине. Времени на приготовления и раздумья не осталось. Втроем спасатели подобрались как можно ближе к попавшему в беду горожанину, но лед стал трещать и трескаться. Ответственность вытаскивать орловца из полыньи взял на себя начальник караула ПСЧ-3, лейтенант Алексей Гончаров.

– Я взял на себя ответственность, потому что понимал, что лед непрочный и подвергать опасности своих ребят я не могу. Взяв веревку и спасательный круг, я пошел. Чем ближе подходил к мужчине, тем сильнее трескался лед. Остаток пути пришлось преодолеть ползком, – рассказал «Комсомолке» Алексей Гончаров.

К счастью, на посту оказались сотрудники железной дороги, именно они бросили орловцу спасательный круг Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

Коллеги страховали мужчину. Через какое-то время Алексей и сам оказался в воде, которая поднималась надо льдом. Сперва из реки удалось достать собаку, а вот мужчину вытащить оказалось куда сложнее: он зацепился за неровные края полыньи. Лед начал проваливаться и под пожарным. Собрав все силы, Алексей все же вытащил орловца. С помощью веревки коллеги - трое пожарных - оттащили обоих от полыньи.

- После этого мужчину нужно было доставить в теплое помещение. Охранники моста предложили свою сторожку. С большим трудом всем удалось подняться на вершину склона в тепло, так как на спасенном и пожарном была мокрая одежда и боевка. Здесь пожарные и спасатели оказали мужчине первую помощь, а затем предали медикам, которые доставили его в лечебное учреждение, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.