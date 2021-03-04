В Орле мужчина провалился под лед на Оке Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орле из ледяной воды спасли неосторожного горожанина. Мужчина вышел на замерзшую поверхность реки, но лед под ним треснул и он провалился.

Все случилось вечером 4 марта в районе Железнодорожного моста через Оку. Орловец гулял с собакой, та выбежала на замерзшую реку. Тогда мужчина отправился за ней, но веса человека ослабшая от оттепели ледяная корка не выдержала. Орловец оказался в воде. К счастью, по сигналу очевидцев быстро прибыли спасатели.

- Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники 3-й пожарно-спасательной части. Из воды ими был спасен мужчина, которого после отогрели в пожарном автомобиле, - сообщила корреспонденту "Комсомолки" Наталья Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области.

Эта история закончилась на хорошей ноте. Между тем, в МЧС орловцев настоятельно просят не выходить на весенний лед: после оттепели он таит опасность. Прогулки по оттаявшим рекам и других водоемам могут закончиться трагедией.

В случае ЧП звоните по номеру 112 или 101.