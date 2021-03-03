21 февраля в многоквартирном доме по переулку Лескова в Орле произошло ЧП. Семья с детьми отравилась угарным газом. Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, однако спасая людей, они и сами надышались газом.Ситуация выходила из под контроля. В дело пришлось вмешаться сотрудникам полиции. Сообщение о том, что работникам скорой помощи нужна поддержка в госпитализации поступила в Дежурную часть городского УМВД в десять часов вечера.Вскоре на место экстренно прибыли участковый лейтенант полиции Армен Саркисян и инспектор ПДН старший лейтенант полиции Вениамин Лазоренко.- Войдя в квартиру, мы увидели в коридоре лежащую без сознания женщину, рядом с ней находился медик, оказывающий помощь. Затем мы прошли в другую комнату, увидели двух подростков в бессознательном состоянии, пожилую женщину и еще одного медицинского работника, пытавшегося привести в ее чувство, - рассказал «КП» лейтенант полиции Армен Саркисян.Единственное, что успели сказать полицейским фельдшеры скорой, что им срочно нужна помощь в эвакуации людей. Буквально через минуту они также потеряли сознание.Далее время шло на секунды. Армен и Вениамин на руках стали выносить пострадавших. Вскоре к ним присоединились подоспевшие на вызов коллеги. Увидев, что людям стало плохо, вышел на помощь и сосед семьи по лестничной клетке. Общими усилиями все были эвакуированы на улицу и переданы второй бригаде скорой помощи, а затем госпитализированы.-Сотрудники полиции обошли остальных жильцов подъезда, проверяя все ли с ними в порядке. Также на место происшествия прибыли сотрудники газовой службы. Благодаря грамотным действиям, удалось спасти жизни четырех членов семьи и двух медицинских работников, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.В настоящее время в ситуации с отравлением угарным газом разбираются следователи и криминалисты Следственного комитета РФ по Орловской области. На управляющую компанию дома возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).По данным следствия, ООО «Перспектива» не имела договора на техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, из-за чего данные работы в доме долгое время не проводились.- Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.