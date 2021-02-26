В Орле на управляющую компанию возбудили дело из-за отравления семьи угарным газом

Родители с двумя детьми попали в больницу 21 февраля Фото: Архив "КП"

В воскресенье, 21 февраля, в многоквартирном доме № 4 по переулку Лескова в Советском районе Орла супружеская пара с двумя детьми отравилась угарным газом. Сейчас все четверо находятся в больнице на стационарном лечении.

Причины произошедшего устанавливают следователи и криминалисты Следственного комитета РФ по Орловской области. В настоящее время стало известно о возбуждении уголовного дела на управляющую компанию дома, в котором пострадали люди. ООО «Перспектива» подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (статья 238 УК РФ).

По данным следствия, ООО «Перспектива» не имела договора на техническое обслуживание вентиляционных каналов и дымоходов, из-за чего данные работы в доме долгое время не проводились.

- Следователи и криминалисты проводят комплекс следственных действий, направленный на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.