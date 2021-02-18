Медицинская помощь по полису омс: что изменилось в 2021 году

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На ее основе принимаются и местные программы, в состав которых входят территориальные программы обязательного медицинского страхования. О том, какую медицинскую помощь можно получить по полису ОМС в 2021 году, «КП» рассказали в ТФОМС Орловской области.

ПОМОЩЬ НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

В 2021 году бесплатную специализированную медицинскую помощь в федеральных клиниках можно получить не только по направлению из поликлиники, но и самостоятельно, достаточно полиса обязательного медицинского страхования.

На 2021 год установлены отдельные нормативы для оказания медицинской помощи застрахованным гражданам в федеральных клиниках по круглосуточному и дневному стационару, в том числе по профилю «онкология», «медицинская реабилитация», а также при проведении ЭКО.

Расчеты за медицинскую помощь, оказанную федеральными клиниками, будут осуществляться напрямую Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.

Так, для застрахованных жителей нашей области выделено 517,3 млн рублей на 8383 случая госпитализации по кр