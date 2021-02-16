В 2021 году власти Воронежской области поставили цель заключить почти три тысячи социальных контрактов

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Развитие системы социальных контрактов в Воронежской области и перспективы такой работы обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, в котором принял участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, социальный контракт заключается между гражданином, который находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи, и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания. Соцзащита оказывает нуждающемуся помощь в денежном или натуральном выражении, а человек выполняет программу социальной адаптации. Программы разрабатываются индивидуально, в зависимости от жизненной ситуации и обстоятельств. Социальный контракт заключается только с малоимущими, то есть гражданами, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Государственная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года, размер и периодичность выплаты пособия определяется с учетом решения районной межведомственной комиссии.

До 1 ноября 2020 единовременная денежная выплата по социальному контракту не могла быть более 50 тысяч рублей. С вступлением в силу закона, принятого Воронежской областной Думой, размер денежных выплат дифференцирован в зависимости от целевого использования средств. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности единовременно может быть выплачено до 250 тысяч рублей, ведение личного подсобного хозяйства — до 100 тысяч рублей, на профессиональное обучение — до 30 тысяч рублей.

За период с 2014 по 2020 год в Воронежской области заключено более 2 тысяч социальных контрактов на общую сумму свыше 109 млн рублей, 86% которых направлено на ведение личного подсобного хозяйства. За весь период расторгнуто — по причине нецелевого использования денежных средств или по согласию сторон — всего 9 социальных контрактов (0,5%).

По итогам совместной работы самих граждан и органов соцзащиты 37% семей преодолели бедность, подняв свой доход выше прожиточного минимума, доход еще 39% увеличился более чем на 20%.

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— Социальный контракт — это принципиально иной механизм государственной соцподдержки. Он заключается в том, чтобы не просто выделить средства нуждающимся, а помочь им преодолеть жизненные трудности, обрести новые трудовые навыки, что позволит им перейти на самообеспечение, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что в ближайшее время депутаты будут рассматривать поправки в региональный закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 — 2022 годах», которые призваны усовершенствовать механизм предоставления этого вида господдержки.

В 2021 году планируется заключить не менее 3 тысяч социальных контрактов. По итогам трехлетнего периода будет проведен подробный анализ, который позволит определить, заключение соцконтрактов по каким направлениям дает наибольший социальный эффект, и составить реестр лучших практик.