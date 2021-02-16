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Общество

В 2021 году власти Воронежской области поставили цель заключить почти три тысячи социальных контрактов

Благодаря региональному закону, который был принят осенью прошлого года, работа по внедрению этого вида господдержки значительно активизировалась
Источник:kp.ru
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Развитие системы социальных контрактов в Воронежской области и перспективы такой работы обсудили на еженедельном оперативном совещании в правительстве региона, в котором принял участие председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, социальный контракт заключается между гражданином, который находится в трудной жизненной ситуации и нуждается в помощи, и органом социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания. Соцзащита оказывает нуждающемуся помощь в денежном или натуральном выражении, а человек выполняет программу социальной адаптации. Программы разрабатываются индивидуально, в зависимости от жизненной ситуации и обстоятельств. Социальный контракт заключается только с малоимущими, то есть гражданами, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.

Государственная помощь на основании соцконтракта назначается на срок от трех месяцев до одного года, размер и периодичность выплаты пособия определяется с учетом решения районной межведомственной комиссии.

До 1 ноября 2020 единовременная денежная выплата по социальному контракту не могла быть более 50 тысяч рублей. С вступлением в силу закона, принятого Воронежской областной Думой, размер денежных выплат дифференцирован в зависимости от целевого использования средств. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности единовременно может быть выплачено до 250 тысяч рублей, ведение личного подсобного хозяйства — до 100 тысяч рублей, на профессиональное обучение — до 30 тысяч рублей.

За период с 2014 по 2020 год в Воронежской области заключено более 2 тысяч социальных контрактов на общую сумму свыше 109 млн рублей, 86% которых направлено на ведение личного подсобного хозяйства. За весь период расторгнуто — по причине нецелевого использования денежных средств или по согласию сторон — всего 9 социальных контрактов (0,5%).

По итогам совместной работы самих граждан и органов соцзащиты 37% семей преодолели бедность, подняв свой доход выше прожиточного минимума, доход еще 39% увеличился более чем на 20%.

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— Социальный контракт — это принципиально иной механизм государственной соцподдержки. Он заключается в том, чтобы не просто выделить средства нуждающимся, а помочь им преодолеть жизненные трудности, обрести новые трудовые навыки, что позволит им перейти на самообеспечение, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Он также отметил, что в ближайшее время депутаты будут рассматривать поправки в региональный закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020 — 2022 годах», которые призваны усовершенствовать механизм предоставления этого вида господдержки.

В 2021 году планируется заключить не менее 3 тысяч социальных контрактов. По итогам трехлетнего периода будет проведен подробный анализ, который позволит определить, заключение соцконтрактов по каким направлениям дает наибольший социальный эффект, и составить реестр лучших практик.

БИЗНЕС-ПРЕСС