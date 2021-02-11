Умные часы DOOGEE CR1: на страже вашего здоровья и стиля

13 спортивных режимов, функции анализа сна и сердечного ритма, доступ к основным функциям телефона и стильный дизайн – это все, что ищет в гаджете современный активный городской житель.Девайс отслеживает сердцебиение на протяжении 24 часов в сутки и присылает пользователю уведомления, если его показатели выходят за пределы нормы. Когда пользователь засыпает, он продолжает работать еще активнее, анализируя глубину сна и отслеживая любые сопутствующие проблемы. В периоды физической активности пользователя девайс отслеживает количество сжигаемых калорий и пройденных шагов. Он информирует о новых сообщениях и звонках, а большая емкость батареи аккумулятора позволяет пользоваться им до 21 дня без подзарядки.Почти невесомый, водонепроницаемый корпус, жидкокристаллический экран диаметром 1.28 дюйма, разнообразие цветов ремешка и несколько вариантов заставок экрана позволят подчеркнуть индивидуальность пользователя.Более подробную информацию об умных часах DOOGEE CR1 можно узнать по ссылке.