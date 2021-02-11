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Умные часы DOOGEE CR1: на страже вашего здоровья и стиля

Новые умные часы Doogee CR1 готовы покорить всех, кто ведет активный образ жизни и следит за здоровьем
Источник:kp.ru
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