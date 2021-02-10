В Орловской области планируют реанимировать профессиональный футбол к 2024 году

В Орле планируют создать профессиональный футбольный клуб к 2024 году Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловская область заключила соглашение о развитии футбола в регионе. Новый спортивный проект поддержали Российский футбольный союз и Министерство спорта РФ.

«Реанимировать» профессиональную футбольную жизнь региона планируют за счет появления новых тренеров и судьей всероссийской категории, а также строительства новых спортивных объектов.

К 2024 году в Орловской области должны появиться 2 манежа, 17 полноразмерных полей и 30 мини-футбольных площадок. Кроме того, предполагается создание системы подготовки резерва и профессионального клуба к 2024 году. Об этом упомянул Министр спорта РФ Олег Матыцин.

- В скором времени запланировано создание регионального центра РФС по футболу в Орловской области для отбора перспективных футболистов со всего регион», − отметил губернатор Андрей Клычков.

Появится в регионе и Детский футбольный центр, Школьная и Студенческая футбольные лиги. Они будут развиваться под эгидой областной федерации футбола.

- В регионе будут организованы новые турниры и открыты 5 отделений по футболу, а в существующих спортивных школах появятся отделения для девочек. Спортивная школа олимпийского резерва «Русичи» получит статус «Региональный центр РФС», - сообщили «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Напомним, уже несколько лет ФК «Орел» находится в любительской лиге из-за нехватки финансирования. В 2019 году была сделала попытка вернуться к активному участию в межрегиональных матчах и найти спонсоров, однако после начала пандемии ситуация с футболом в регионе вновь встала на паузу.