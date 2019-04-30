Что ждать орловским болельщикам от нового футбольного сезона

В конце минувшей недели на Центральном стадионе Ленина в Орле прошла пресс-конференция главной темой которой стал старт Первенства Кубка России по футболу среди команд третьего дивизиона зоны «Центр», в котором ФК «Орел» принимает участие.

Пообщаться на футбольную тему удалось с начальником Управления физкультуры и спорта Орловской области Алексеем Берестовым, главным тренером клуба Валерием Ноздриным, директором стадиона Александром Родиным, а также с директором спортивной школы «Русичи» Борисом Люблинским и капитаном команды Максимом Николаевым.

Оправдаются ли надежды болельщиков?

СТАРЫЙ-НОВЫЙ СТАДИОН

Напомним, Центральный стадион имени Ленина вошел в программу реконструкции к празднованию 450-летия Орла в 2016 году. С тех пор прошло уже три года, но ремонтные работы ведутся до сих пор.

Осенью 2018 года Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч. 1. ст. 293 УК РФ (халатность). Однако найти и привлечь к ответственности виновных за провальную реконструкцию и «долгострой» пока не удалось. Следствие ведется.

Корреспонденты «КП» лично смогли убедиться – качество ремонтных работ оставляет желать лучшего. Пока шла конференция не смолкал шум болгарок, рабочие спешно крепили кресла на трибунах, а во все стороны летела пыль от цемента. Но и там, где сидения уже установлены ситуация не намного лучше: облупившаяся краска и куски штукатурки прямо под ногами.

Единственное, радует зеленый газон без проплешин. Да и к горе-ремонту футболисты уже, видимо, привыкли и продолжают тренироваться.

- Это будет первая за шесть лет игра на основном поле. Я думаю, что любители футбола со стажем, у которых ностальгия по этому стадиону, откликнутся на наш призыв и придут на игру, - рассказал «КП» Алексей Берестов перед первым матчем с калужским «Космонавтом».

Действительно, ремонт и футбол – две разные темы.

НАДЕЖДА НА НОВЫЙ СОСТАВ?

Как подчеркнул главный тренер команды Валерий Ноздрин, состав ФК «Орел» в межсезонье значительно изменился. Он оказался очень разновозрастным: от 38 лет до 19 лет. Среди возрастных футболистов Павел Кадушкин, Андрей Мирошкин, Александр Васюков и Александр Кванин.

Причем уже за несколько дней до первого матча обновленная команда уже потеряла защитника Дмитрия Меркулова, получившего травму на тренировке.

- Сейчас у нас опять головная боль. Только начинает формироваться постоянный состав и налаживаются связи, как люди начинают вылетать, - поделился с «КП» Валерий Ноздрин.

Осложняет подготовку и то, что футболистам приходится совмещать тренировки с основной работой, после того, как 11 января 2017 года клуб лишился профессионального статуса и перешел в третий дивизион. Теперь игроки никаких зарплат от клуба не получают и играют только «за идею».

- Тяжело, люди работают, но они все равно находят время, тренируются. Думаю, в пятерке мы можем быть, но пока нам никто никаких четких задач не поставил, - говорит защитник Александр Квакин.

Вопрос с финансированием и поиском спонсоров был также затронут в ходе пресс-конференции. Однако как отметили ее участники, «прежде чем привлекать спонсоров, нужно показать наши зубы», то есть – показать, что «орлы» могут и хотят играть.

Как неоднократно подчеркнул Алексей Берестов, главная задача клуба, даже не занять какое-то определенное место в рейтинге, а просто вернуть зрителей на трибуны. По его мнению, это во многом зависит не столько от футболистов, сколько от менеджмента.

РАЗГРОМИЛИ «КОСМОНАВТОМ»

Первый матч ФК «Орел» отыграл 27 апреля. Орловские ребята разгромили калужских «Космонавтов» со счетом 4:0. Голы забили Максим Николаев, Егор Ручкин и Артем Лукша.

Следующий матч команда сыграет на выезде. 4 мая ФК встретится на поле с волжской командой «Торпедо».

«КП» следит за ходом нового футбольного сезона.