Коронавирус в Орловской области, новости на 23 января 2021: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

Последние новости о коронавирусе в Орле и области на 23 января 2021 года Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Федеральный оперативный штаб представил обновленную статистику по распространению коронавируса в регионах России. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 23 января 2021 года.

За сутки COVID-19 диагностирован еще у 171 жителя региона. Всего за месяцы распространения инфекции в Орловской области заразилось 25 391 человек.

Инфографика яндекс.ру

Выписаны по выздоровлению за минувший день 153 пациента. А за все время наблюдения статус излечившихся получили 22 430 орловцев.

Вновь есть и смертельные случаи: еще 2 человека с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались. Пандемия забрала жизни 319 орловцев.

Инфографика яндекс.ру

Коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день остается на прежнем уровне - 0,98. Это выше, чем в среднем по России: в стране коэффициент равен 0,91. Количество заражений на 100 тысяч человек высокое - 3397,9, в России в среднем 2486,8. А количество смертельных случаев на 100 тысяч населения - 42,7, что меньше, чем в среднем по стране - 45,9.

В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности и связанные с ним ограничения. Продлены они, в том числе и масочный режим, до 28 февраля 2021 года включительно.

Мы следим за развитием ситуации.