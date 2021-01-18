В Орловской области продлены ограничения по коронавирусу до конца зимы. До 28 февраля 2021 года решением регионального оперативного штаба действует режим повышенной готовности.Решение было принято сегодня, 18 января, на заседании оперштаба. Это значит, что до минимум до конца зимы орловцы обязаны носить средства защиты дыхания в общественных местах, соблюдать социальную дистанцию. Массовые мероприятия по прежнему под запретом.На заседании было отмечено, что за период новогодних праздников увеличилось число молодых людей, заболевших коронавирусом. Это значит, что молодежь, да и орловцы других возрастных категорий, пренебрегают правилами санитарно-эпидемиологической безопасности.- Дано поручение проработать вопрос о продлении сроков реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в условиях введенного режима повышенной готовности на срок до 28 февраля 2021 года, - рассказывает пресс-служба Правительства Орловской области.Как отметил губернатор Андрей Клычков, обеспечение комплекса противоэпидемических мероприятий, позволяют в той или иной мере нивелировать риски, которые сегодня имеются в регионе.