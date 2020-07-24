РСХБ помог орловскому фермерскому хозяйству успешно выйти на внешний рынок

Свою первую международную сделку - поставку перловых и ячневых круп в Республику Беларусь - ИП КФХ Кузнецов И.В. заключил с помощью специалистов РЭЦ и Россельхозбанка. На сегодняшний день в активе фермерского хозяйства из п. Советский Урицкого района Орловской области поставки продукции в четыре белорусские компании.

С 2019 года в Россельхозбанке действует Центр компетенций по обслуживанию внешне-экономической деятельности. Специалисты Центра бесплатно консультируют по вопросам ВЭД и готовы помочь в индивидуальной подготовке внешнеторгового контракта с учетом всех параметров готовящейся сделки. Россельхозбанк и РЭЦ прошли вместе с клиентом все этапы экспортной программы. Подробности мы узнали у Главы КФХ Игоря Кузнецова.

- Игорь Васильевич, в какие российские регионы Вы поставляли свою продукцию? Как возникла идея об экспорте?

- Мы поставляем продукцию – крупы и комбикорма – во все регионы ЦФО, а также Московскую и Ленинградскую области. Об экспорте не задумывались, всё и так шло хорошо. На одной из рабочих встреч в Россельхозбанке узнали от сотрудника о совместной программе Банка и РЭЦ о содействии предпринимателям в выходе на внешние рынки. Вначале были сомнения, но решили попробовать, так как объемы производства позволяют осуществлять крупные поставки.

- Какие объемы производства нужны для того, чтобы успешно выйти на внешний рынок?

- У нас три линии круп и четыре линии комбикормов, поставляем в месяц по 2,-2,5 тыс. тонн продукции в разные регионы России. Почему бы не поставить в Беларусь или тот же Китай, если есть спрос? Выход на экспорт - новый этап развития предприятия. Надеюсь, это станет стимулом к дальнейшему развитию производства.

- Чем конкретно помогла программа «экспортный акселератор»?

- Сотрудники РЭЦ и Россельхозбанка сопровождают каждый этап, помогают в проведении переговоров, планировании, анализе рынка, оформлении документов. Специалисты РЭЦ ездили вместе с нами в Беларусь на переговоры. Специалисты Банка контролировали оформление внешней сделки. Нам оказали существенную помощь, и мы направили Благодарность в адрес руководителей Орловского филиала Россельхозбанка и Орловского отделения РЭЦ.

- В Орловской области немало успешных фермерских хозяйств. По Вашему мнению, у них есть экспортный потенциал?

- Уверен, есть. Руководители предприятий или не знают о такой возможности, или просто пока не задумываются в рутине текущих дел, как и мы в своё время. Но это программа, которая работает и действительно поддерживает намерение бизнеса выйти на внешние рынки. Речь не только о бизнесе АПК: программа универсальная и подойдет любому виду деятельности, нужно лишь желание расширять географию рынков сбыта.

- Спасибо за беседу и успехов Вам в дальнейшем!

По словам директора Орловского филиала РСХБ Михаила Шихмана, вывод клиентов на экспорт – увлекательная задача. Несмотря на имеющийся алгоритм и наработанные кейсы, каждый случай уникален и требует творческого подхода. «Приятно, что у нас появились новые возможности помогать бизнесу клиентов. Гордимся, что по итогам 2019 года наш клиент ИП КФХ Кузнецов И.В. оказался в числе призеров регионального конкурса «Экспортер года» в номинации «Прорыв года», - добавил Михаил Шихман.

.

ЗНАЙ!

Россельхозбанк подготовил для клиентов, ведущих внешнеэкономическую деятельность, рекомендации по составлению внешнеторгового контракта. Они могут быть использованы при заключении сделок с иностранными организациями для минимизации рисков и достижения наиболее благоприятных договоренностей с контрагентами.

Помимо условий и структуры сделки, рекомендации РСХБ охватывают выбор наиболее эффективного для конкретного контракта базиса поставки согласно Incoterms® Международной торговой палаты (ICC), информацию о способах перевозки товаров и применении банковских гарантий. Кроме того, Банк готов консультировать экспортеров по особенностям применения различных форм и инструментов расчетов, в том числе документарного аккредитива и документарного инкассо.

С рекомендациями можно ознакомиться на официальном сайте Банка, пройдя по ссылке. РСХБ активно участвует во внешнеэкономической деятельности своих клиентов и готов предоставлять услуги по организации финансирования и расчетов по контрактам своих клиентов с использованием различных инструментов, включая аккредитивы и гарантии.

Справка: КФХ Кузнецов И.В. с 2001 г. ведет деятельность в Урицком районе Орловской области. Виды деятельности: выращивание зерновых и зернобобовых культур, переработка и производство круп, комбикормов.

АО «Россельхозбанк» входит в число наиболее крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала. Орловский филиал работает в регионе с 2000 года, в рамках региональной сети функционирует 17 офисов.

реклама