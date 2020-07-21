«Мираторг» помогает сделать Орловщину уютнее

Агрохолдинг реализует в регионе различные проекты, обеспечивая рабочими местами, более 2000 человек, прежде всего, сельских жителей. А в рамках политики социальной ответственности, оказывает помощь сельским школам, домам культуры и другим социальным учреждениям.

В ходе проекта «Департамент добрых дел» совместно с администрациями районов и сельских поселений компания помогает решении насущных проблем жителей населённых пунктов вблизи своих предприятий. В частности, в Шаблыкинском районе сотрудники холдинга провели покос травы, выполнили выкорчёвку деревьев на детской спортивной площадке и грейдирование мусорной свалки. В Урицком районе – помогли с подсыпкой грунта для переправы к деревне Юшково, а в Дмитровском – выполнили грейдирование дороги в деревне Работьково.

- Имея обширную техническую базу на предприятиях агрохолдинга, мы можем помочь не просто словом, но и делом: например, выделить спецтехнику и транспорт для проведения работ по благоустройству территорий, — прокомментировал управляющий Брасовским подразделением АПХ «Мираторг» в Орловской области Евгений Величев.

Не остается без внимания и сфера здравоохранения: в период пандемии холдинг помог заменить водопровод Сосковской районной центральной больницы. Оказанная спонсорская помощь была направлена и на закупку СИЗ для сотрудников.

- Интересы жителей населённых пунктов, вблизи которых ведёт деятельность компания – важный аспект социальной политики холдинга. Своевременные точечные действия – будь то подсыпка дороги или восстановление трубопровода – порой важны не меньше, чем масштабная благотворительная помощь, - подчеркивают в пресс-центре АПХ «Мираторг».