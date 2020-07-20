2020-07-20T09:46:28+03:00
Общество

В Орловской области полицейский спас двоих утопающих

Иван Шелепкин вытащил из реки мужчин, один из которых уже лежал на дне под толщей воды
Ольга СУПОНЕВА
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Старший сержант полиции Иван Шелепкин без раздумий бросился на помощь тонущим мужчинамСтарший сержант полиции Иван Шелепкин без раздумий бросился на помощь тонущим мужчинам
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В Орловской области полицейский спас двоих утопающих мужчин. Купальщики забрались в реку и один из них, не рассчитав силы, стал тонуть, товарищ пытался помочь другу, но сам стал скрываться под водой...Он успел позвать на помощь.

Все случилось в деревне Кривая Лука, расположенной неподалеку от областного центра. Сотрудник отдельного батальона патрульно-постовой службы городской полиции Иван Шелепкин в вечернее время находился неподалеку от водоема. Он услышал призыв о помощи и бросился к реке. Перед глазами предстала картина: мужчина пытается спасти друга, но тонет сам. Тогда Иван и сам бросился в реку.

Он помог одному из утопающих выбраться на берег, а после нырнул в реку, чтобы отвоевать у нее второго мужчину: тот уже скрылся под толщей воды. Только с третьей попытки сотрудники полиции удалось обнаружить несчастного на дне водоема. Он обхватил его руками и поплыл к берегу.

- Иван оказал первую помощь и находился рядом до приезда бригады скорой медицинской помощи. Благодаря решительности и самоотверженности старшего сержанта полиции Ивана Шелепкина, проявленным в экстремальной ситуации, удалось спасти человеческие жизни, - прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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