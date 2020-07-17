Бросилась в ледяную воду за ребенком: в МЧС наградили орловчанку за спасение тонущей девочки

16 июля для орловчанки Кристины Сорокиной стал волнительным и очень ответственным. В этот день начальник Главного управления МЧС России по Орловской области генерал-майор Александр Новиков торжественно вручал ей награду за спасание маленькой девочки.

Это история, едва не ставшая трагической, развернулась промозглым зимним вечером в поселке Русский Орловского района. 12 декабря 2019 года Кристина как обычно шла встречать свою дочку Аленку из школы, расположенной в соседнем селе Звягинки. В этот момент зазвонил телефон, дочка, буквально задыхаясь от волнения прокричала: «Мам, мам, скорее! Тут девочка тонет!»

Дочка Кристины Аленка возвращалась из школы и, подойдя к мосту, увидела тонущую девочку. Это тот самый мост через ОрликФото: Наталья Меркулова

Услышав о происшествии, Кристина опрометью побежала к реке. Возле небольшого железного мостика, соединяющего два берега Орлика, действительно тонул ребенок. Ледяная вода захватила девочку и намокшая одежда и портфель с силой влекли ее на дно.

Увидев еще издали еле держащегося на плаву маленького человечка, женщина без остановки вбежала в реку. Вода сразу обдала колючим холодом, но Кристина об этом тогда не думала. Для спасения девочки ей понадобились всего несколько минут. Женщине удалось схватить ребенка за капюшон. Затем, опираясь за стволы растущих вдоль берега ракит, она стала пробираться назад.

Орлик в районе моста окружен деревьями. Это помогло Кристине вытащить из воды девочку и выбраться самойФото: Наталья Меркулова

Оказавшись на берегу, Кристина узнала в тонувшей девочке Настю, девочку из соседнего села. Она была в шоковом состоянии и без остановки повторяла: «Спасибо, спасибо…».

В тот день девочка шла из школы и увидела, что на реке появился лед. Решила пройти по нему, но под ее тяжестью он треснул, она мгновенно оказалась в воде.

После спасительной операции у Кристины еще долго болели руки и ноги и заживали синяки. Признается, тогда она даже не успела подумать и оценить ситуацию, действовала инстинктивно, как мать, защищающая собственное дитя.

На награждении Кристина Сорокина очень волновалась, но ее поддерживали ее родные. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Медаль МЧС России «За спасение погибавших на водах» Кристина принимала в окружении своих самых близких людей дочки Алены, сына Данилы и мужа Андрея.

- Благодаря подобным историям у людей, попавших в беду, появляется шанс на спасение и дальнейшую счастливую судьбу. Как хорошо, что среди нас есть такие Героини, которые просто живут, просто растят детей, просто помогают тем, кому нужна помощь, - говорит генерал-майор Александр Новиков.