2020-07-15T15:39:55+03:00
Общество

Россельхозбанк увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году

В год 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год
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С 1 сентября 2020 года количество стипендиатов будет увеличено на 39% и составит 396 студентов, также будет повышен размер ежемесячной стипендии Банка до 12 500 рублей в месяц. Стипендиальная программа разработана для материальной поддержки лучших студентов аграрных вузов и формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса. Орловский государственный аграрный университет имени Н.В. Парахина входит в число вузов-стипендиатов.

«Орловский ГАУ и Россельхозбанк связывает давнее и тесное сотрудничество. Банк помогает нам в решении материальных вопросов, предоставляет возможность производственной практики для студентов экономических направлений подготовки. В этом году пятеро студентов Орловского ГАУ стали участниками стипендиальной программы Россельхозбанка: студенты направлений подготовки «Агроинженерия», «Ветеринария», «Агрохимия и агропочвоведение», «Экономика» и «Зоотехния». Стипендиальный фонд – это отличная мотивация для наших студентов, для их учебы и профессионального роста», – отметила врио ректора Орловского ГАУ Татьяна Гуляева.

В Орловском филиале РСХБ прокомментировали продолжение программы на следующий учебный год.

«Нам важно, чтобы успешные и трудолюбивые молодые люди, которые видят себя в аграрном секторе, не сворачивали с выбранного пути, а внесли достойный вклад в развитие сельского хозяйства региона и России», - отметил директор Орловского филиала АО «Россельхозбанк» Михаил Шихман.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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