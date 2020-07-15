2020-07-15T14:44:03+03:00
Общество

В Воронежской области 16 районов ждет модернизация сети уличного освещения

На установку новых фонарей из облбюджета выделено 46,7 млн рублей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

В рамках 59-го заседания регионального парламента, которое провел 9 июля председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, депутаты скорректировали параметры бюджета региона.

.

.

– За счет перераспределения средств между главными распорядителями средств бюджета и направления остатков средств на начало года увеличиваются бюджетные ассигнования ряду департаментов. Так, департаменту жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области дополнительно направили 46,7 млн на модернизацию уличного освещения, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Финансирование установки энергосберегающих светильников проходит в рамках госпрограммы Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики».

В ряде сельских поселений работы уже стартовали. По информации департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, до конца года планируется установить почти 8,5 тысяч новых светодиодных фонарей, большая часть которых произведена в Воронежской области.

Наибольшее количество светодиодных фонарей появится в Подгоренском (729), Нижнедевицком (700), Ольховатском (677), Аннинском (661), Павловском (629), Терновском (625), Новоусманском (602), Верхнемамонском (556), Петропавловском (540), Панинском (532), и Калачеевском (500) районах; немного меньше – в Богучарском (425), Грибановском (372), Хохольском (339), Каширском (263) и Семилукском (189) районах.

В целом, в рамках внесенных изменений в закон Воронежской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» доходы областного бюджета в 2020 году увеличиваются на сумму более 4,6 млрд рублей, расходы – 11,2 млрд рублей. Дефицит бюджета увеличивается примерно на 6,6 млрд рублей, но является техническим.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россельхозбанк увеличит количество стипендиатов и размер стипендии в 2020-2021 учебном году
В год 20-летнего юбилея Россельхозбанк принял решение о расширении мер поддержки талантливых студентов аграрных вузов, подведомственных Министерству сельского хозяйства РФ, на 2020-2021 учебный год
Бойцов Росгвардии освободят от необходимости представляться при задержании
При разгоне несанкционированных митингов и задержании преступников они будут сначала обеспечивать общественную безопасность, а уже потом переходить к общению. Если в этом будет необходимость
Новости 24
С орловцев взыскали 47 миллионов рублей штрафов за 5 месяцев 2020-го
В Орле на Кромском шоссе появилась отдельная полоса для маршруток
Орловцам запретили купаться в озере Светлая жизнь
В Орле из запланированных 67 дворов отремонтировали 16
Орловские студенты уехали работать в Сочи и Воронеж
В Орловской области подорожали витамины, пустырник и аспирин
В Орле полицейские поймали похитителя автомобильных аккумуляторов
Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 15 июля
В Орловской области стартует выдача разрешений на охоту
Пассажирка иномарки пострадала в ДТП с переворотом под Орлом
Андрей Клычков: У "Титаника" есть шанс стать высокотехнологичным медицинским учреждением
На орловских дорогах несколько трагических ДТП случилось из-за уснувших водителей
Орловские дачники задолжали за электричество почти 4 миллиона рублей
В Орле до суда дошло дело черных риелторов
Павел Меркулов возглавил Орловский университет экономики и торговли
Дождливая и ветреная погода задержится в Орловской области