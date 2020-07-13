2020-07-13T12:19:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 13 июля: 49 новых заболевших, выписанные пациенты и летальные случаи

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 июля 2020 года
Ольга СУПОНЕВА
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Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 июля 2020 годаМы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 13 июля 2020 годаФото: Ольга СУПОНЕВА
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Федеральный оперативный штаб сообщил о еще 49 заболевших коронавирусом в Орловской области на 13 июля 2020 года. Таким образом число зараженных за весь период составило 5069 человек.

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За последние сутки по выздоровлению было выписано 16 пациентов, общее число победивших коронавирусную инфекцию достигло на сегодняшний день 3612 человек.

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Летальных случаев за последние сутки не зарегистрировано. За все время распространения COVID-19 по региону, скончалось 75 человек с лабораторно подтвержденным диагнозом "коронавирус".

Что касается географии заболевания, то картина разительно не меняется: как и прежде больше всего заболевших в самом Орле, следом Мценский район, наступает на пятки ему Орловский район. Подробна карта распространения инфекции на 13 июля есть здесь.

В России в целом за сутки подтверждено 6537 фактов инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших во время пандемии в РФ составило 733 тысячи 699 человек. Выздоровело за сутки еще 2960 человек, всего - 504 тысячи 021 пациент победил коронавирус. Летальных случаев прибавилось 104, всего скончалось 11439 пациентов с COVID-19.

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В регионе постепенно снимаются антикоронавирусные ограничения. Так, с сегодняшнего дня возобновятся физкультурные и спортивные мероприятия. Соответствующее распоряжение губернатор Андрей Клычков подписал 9 июля. Теперь в области можно проводить мероприятий муниципального, регионального и даже всероссийского уровня в рамках Календарного плана. В том числе и сдавать нормы ГТО. Правда, пока спортивные события будут проходить без зрителей.

Также по планам регионального оперштаба с 20 июля возобновятся диспансеризация и медосмотры в больницах. Однако окончательное решение по всем снимаемым ограничениям все равно будет приниматься исходя из текущей ситуации.

Мы следим за ее развитием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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