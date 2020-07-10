Автобуса не будет: чиновники рассказали, почему не могут организовать учебу для девочки-инвалида в орловской глубинке

Пока орловские школьники отдыхают и готовятся к новому учебному году, девочка-инвалид Кристина Дивиденко из деревни Вышняя Замарайка Должанского района продолжает ждать решения областной и районной администраций. Правда пока ситуация складывается не в ее пользу. От школы и встречи с подружками-одноклассницами ее все еще отделяет два километра дороги.

Ранее «Комсомолка» уже рассказывала историю ученицы второго класса Быстринской сельской школы. От рождения врачи поставили Кристине диагноз «детский церебральный паралич», без посторонней помощи она с трудом стоит на ногах, но все же продолжает мечтать учиться вместе со сверстниками, общаться, заводить друзей. Да и врачи дали добро, противопоказаний для учебы Кристины в школе нет. Одна загвостка – убитая грунтовка, по которой не могут пустить маршрут школьного автобуса.

Кристина может учиться в школе как все обычные дети. Врачи подтвердили это документально.Фото: Ольга СУПОНЕВА

С тех пор, как о Кристине и ее семье сделали репортажи все региональные СМИ и ситуацию осветили на федеральных каналах, прошло больше чем полгода. Однако обещания данные шесть месяцев назад так и остались обещаниями. Дороги все еще нет. Также как и единственного человека, который был в силах отвести по бездорожью девочку в школу на лошади. Дедушка умер, не дождавшись, когда же в деревне появится дорога.

Сегодня в редакцию «Комсомольской правды» пришел ответ от главы Должанского района, в чьем ведении оказался ремонт злополучной грунтовки длинной в два километра.

Борис Макашов пояснил, что региональные власти выделили району 1 миллион 600 тысяч на ремонт. Этого хватило, чтобы засыпать щебнем 525 метров грунтовки шириной 6 метров. Средства освоили, работы выполнили и даже успели осуществить 6 июля приемку участка дороги на улице Марата Вышняя Замарайка Вторая (Кристина живет в Первой – Прим. автора).

Ремонт на 1 миллион 600 тысяч рублей в деревне Вышняя Замарайка в Орловской области успешно принят.

При этом еще 975 метров до дома девочки продолжают утопать в грязи, а это значит, маршрут школьного автобуса здесь пускать нельзя.

Теперь Кристину Дивиденко отделяет от школы и друзей один километр и один мост. До начала учебного года осталось два месяца

- Провести ремонтные работы дороги до дома ребенка в соответствии с ГОСТом настоящее время не представляется возможным в связи с тем, что в районе трубопереезда (моста) имеется крутой спуск и подъем с резким поворотом, ограниченным с двух сторон вертикальными земляными откосами. Требуется строительство нового моста. Для этого необходимо разработать проектно-сметную документацию с прохождением государственной экспертизы. Денег в районной администрации на это нет, - пояснил Борис Макашов, глава Должанского района.

Напомним, ранее ситуацию с затянувшимся и ремонтом комментировал руководитель областного Департамента строительства, ТЭК и ЖКХ Денис Блохин. Он в свою очередь сослался на то, что решать проблему с дорогой должен сам муниципалитет, который, сообщал: 1,6 миллионов рублей на благоустройство дороги им хватит.

Такой дорога была полгода назад. Пусть здесь школьный автобус по-прежнему нельзя.Фото: Ольга СУПОНЕВА

Таким образом, два километра безнадежности сократились для Кристины до одного. Правда, разницы она от этого не почувствовала. Пройти до остановки школьного автобуса она по-прежнему не сможет, хотя еще полгода назад ее родителям давали обещания: ребенок сможет ходить в школу, как и другие ребята.

Одна администрация ссылается на другую, обещания остаются обещаниями, а девочка Кристина из деревни Вышняя Замарайка Первая остается без школы. Тем временем до нового учебного года осталось два месяца, а организовать учебу на дому тоже невозможно – в местной школе не хватит для этого учителей.

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«Мы что, не люди?»: в орловской глубинке девочке с ДЦП приходится добираться в школу на телеге. В деревню, где живет ребенок, школьный автобус не ходит, ведь дорога не соответствует ГОСТу.