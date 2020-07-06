Дедушка умер, возить на лошади некому: в орловской глубинке девочка-инвалид может остаться без школы

Меньше чем через два месяца школьники вновь отправятся на учебу, встретят одноклассников, сядут за парты. Но для девочки-инвалида из орловской глубинки это практически несбыточная мечта. От школы и друзей ее все еще отделяет два километра грунтовки.

История Кристины Дивиденко, которую еще в середине декабря 2019 года рассказала «Комсомолка», облетела все региональные СМИ и даже попала на федеральные телеканалы. После этого ситуацией заинтересовалась прокуратура и следственный комитет, а региональные власти пообещали выделить деньги для ремонта злосчастной дороги.

Прошло полгода. Дорога не сделана. Семья в панике. Громкие обещания не оправдались, а единственного человека, который мог довезти Кристину до школы в телеге на лошади, больше нет. Дедушка умер.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ: В ШКОЛУ В ТЕЛЕГЕ НА ЛОШАДИ

В конце ноября прошлого года в редакции «КП-Орел» раздался звонок. Собеседница на том конце провода представилась Валентиной Яковлевной, жительницей Должанского района, самого отдаленного в области.

- Помогите, моя больная внучка может остаться без школьного обучения, - чуть ли не плача сказала звонившая. – Школьный автобус к нам в деревню не ходит, два километра дороги сделать не могут! В администрации только отписки пишут, а у девочки ДЦП, что же нам делать?

Такой Вышняя Замарайка предстала перед корреспондентом "КП-Орел" в конце 2019 годаФото: Ольга СУПОНЕВА

С этого и началась история. Мы выехали на место встретиться с Кристиной и ее семьей.

Деревня Первая Вышняя Замарайка, в которой живет девочка, расположена в 130 километрах от Орла. Вскоре навигатор отказался работать, указателей нет, а машина после дождя с мокрым снегом просто утопала в грязи. Добрались до нужного адреса чудом.

Тогда на пороге дома нас встретила сама Кристина. Под руки ее бережно поддерживала бабушка. Самостоятельно девочка ходить не может.

Как оказалось, Кристина в 2019 году стала первоклашкой в Быстринской школе. Врачи дали добро, чтобы ребенок занимался вместе со сверстниками, а в самой школе заранее подготовились к приему особенной ученицы – сделали пандусы, специальные перила и даже санузел. Осталась лишь одна проблема – дорога.

Маршрут школьного автобуса не доходит до дома Кристины ровно два километра убитой проселочной грунтовки. Транспорт останавливается на перекрестке, а дальше как хотите сами. Водитель бы и рад довезти до места, но нет разрешения – дорога не соответствует ГОСТу, а значит небезопасна.

Отец девочки практически постоянно на заработках (лечение требует больших затрат). Бабушке и маме нести ребенка на руках не под силу. Лишь только дедушка выручал любимую внучку – запрягал лошадь, сажал в телегу и вез на учебу в школу.

Безнадежность длиной в 2 километра: школьный автобус в деревню не заезжает из-за дороги не по ГОСТуФото: Ольга СУПОНЕВА

Кристина говорит, что ей очень нравится учиться вместе с другими ребятами. В школе у нее сразу появились подружки, да и с успеваемостью все хорошо. Учителя девочкой довольны, частенько хвалят за старательность.

Все хорошо, если бы не дорога. Два километра грунтовки.

ГРОМКИЕ СЛОВА, БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ

Родители Кристины каждый месяц обивали пороги то одного ведомства, то другого. Обращались то в сельскую администрацию, то в районную, то в областную. Везде разводили руками и присылали отписки, предлагали перевести девочку на надомное обучение. Но и здесь неразрешимая проблема – в школе попросту не хватит учителей, чтобы заниматься с Кристиной дома. Да и к тому же ребенку нужно находиться в социуме.

Общественный резонанс, возникший вокруг истории с девочкой-инвалидом, вынужденной добираться в школу, трясясь в старой телеге, вроде бы сдвинул ситуацию с мертвой точки. Засуетились областные власти, дали обещание отремонтировать дорогу по нормативам, выделить деньги.

- Наконец-то, дождались! Одной проблемой меньше, - вздохнули сначала с облегчением в семье Дивиденко, но видимо слишком рано. Через несколько месяцев шум затих и про девочку Кристину снова забыли.

БЕЗНАДЕЖНОСТЬ ДЛИНОЙ в 2 КИЛОМЕТРА

И вот прошло полгода. В редакции «Комсомолки» вновь раздался телефонный звонок. Знакомый голос, всхлипывая произнес: «Нас опять все бросили. Кажется, в этом году Кристина вообще не сможет пойти в школу. Нет больше нашего дедушки».

Пожилой мужчина так и не смог дождаться того времени, когда за его внучкой и другими ребятишками будет приезжать школьный автобус. Не выдержало сердце.

Девочка Кристина из деревни Вышняя Замарайка 1-ая до сих пор не знает, пойдет ли она в школу в этом годуФото: Ольга СУПОНЕВА

За время, что мы не виделись с семьей Дивиденко ситуация с дорогой практически не изменилась в лучшую сторону. Из двух километров дороги сделали только около 600 метров, да и те просто отсыпали щебенкой, быстро уходящей в землю.

- Они отсыпали дорогу до сельского магазина, а дальше – даже не брались. И мост тоже не отремонтировали. Самая грязь возле нашей деревни как была, так и осталась. Обращались в районную администрацию, а нам сказали, что остальной участок должна область делать. Но все затихло опять, а ведь скоро новый учебный год и надеяться нам больше не на кого, - говорит Марина, мама девочки.

Мы сделали официальный запрос в администрацию Орловской области и попросили разъяснить, отремонтируют ли все-таки дорогу к 1 сентября или нет. Ответ оказался ожидаемо витиеватый.

- В этом году администрацией Должанского района разработана сметная документация на ремонт автомобильной дороги в деревню Вышняя Замарайка щебнем на сумму 1,6 млн рублей. Администрацией Должанского района сообщено, что отсыпки щебнем будет достаточно для решения вопроса транспортного сообщения. Дополнительная субсидия в размере 1,6 млн рублей муниципалитету была выделена, - пояснил корреспонденту «КП» Денис Блохин, руководитель Департамента строительства, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области.

При этом в ответе чиновника тонко подчеркнуто: по мнению Департамента, заявленных работ в действительности недостаточно, но данный вопрос относится к полномочиям районной администрации.

- По информации районной администрации, автомобильная дорога по улице Широкая в деревне Вышняя Замарайка Первая находится в удовлетворительном состоянии. Вместе с тем, движение по автомобильной дороге пассажирского транспорта не возможно ввиду несоответствия по параметрам безопасности. В настоящее время работы по ремонту автомобильной дороги в деревне Вышняя Замарайка Вторая (улица Марата) завершены, осуществляется приемка выполненных работ, - дополнил Денис Блохин.

Будет ли отремонтированы два километра дороги к 1 сентября: вопрос так и остался без конкретного ответа. Нас переадресовали к руководству районной администрации.

Дозвониться до главы Должанского района Владимира Маразина с наскока не удалось:

- Его нет, когда будет не знаем, - ответ на том конце провода.

Очередной официальный запрос уже направлен. А пока одна администрация ссылается на другую, девочка Кристина из деревни Вышняя Замарайка 1-ая до сих пор не знает, пойдет ли она в школу в этом году.

Мы следим за развитием ситуации.

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