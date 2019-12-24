«Мы что, не люди?»: в орловской глубинке девочке с ДЦП приходится добираться в школу на телеге

Орловская область – регион небольшой. От областного центра до самой дальней его границы не наберется и двухсот километров. Казалось бы, все на виду, потеряться тут негде. Но есть на Орловщине и такие места, про которые, кажется, Бог забыл, а чиновники просто на них забили. Дороги тут разбиты в хлам, не ходит общественный транспорт, работы толком нет. Но все еще живут люди.

На днях в нашей редакции раздался телефонный звонок. Собеседница на том конце провода представилась Валентиной Яковлевной, жительницей Должанского района, самого отдаленного в области.

- Помогите, моя больная внучка может остаться без школьного обучения, - чуть ли не плача сказала звонившая. – Школьный автобус к нам в деревню не ходит, два километра дороги сделать не могут! В администрации только отписки пишут, а у девочки ДЦП, что же нам делать?

Чтобы разобраться в чем дело, мы отправились на самый край области, в деревню в полторы сотни жителей Вышняя Замарайка.

МЕСТО, КОТОРОГО НЕТ НА КАРТЕ

Если мерять по картам расстояние от Орла до Вышней Замарайки, то получится 130 километров. Но это прямиком. По виляющим дорогам, разбитым сельскохозяйственной техникой, наберется около двухсот. В какой-то момент, навигатор перестает указывать правильный путь, заводит в тупик. Мы останавливаем машину возле какой-то фермы, впереди – грязное месиво вместо асфальта, никаких указателей нет, дороги тоже. Мимо проходят две женщины, видно местные: молодые, в платках, телогрейках. Кажется, так сельских жительниц изображают столичные режиссеры дешевых сериалов, далекие от реальной жизни. Ан нет.

Вышняя Замарайка деревня небольшая, но здесь все еще живут люди, рождаются детиФото: Ольга СУПОНЕВА

- Как проехать в Вышнюю Замарайку? - спрашиваю у дамочек.

Они подозрительно косятся.

- А вы кто? И к кому? – интересуется та, что постарше.

Похоже, здесь все друг друга знают.

- Мы из газеты. К Марине и ее дочке Кристине, - отвечаю местным.

- А, так это вам в 1-ю Замарайку. Проедете по щебенке мимо посадки, потом мостик, потом на горку, прямо до конца, а там увидите дом с синей крышей, - выдают женщины ориентир.

- Хорошо, спасибо! Там, наверное, будет указатель? - уточняю у собеседниц.

Они обе в ответ лишь смеются.

Дорога в Вышнюю Замарайку признана небезопаснойФото: Ольга СУПОНЕВА

По ухабам ползем на нашей легковушке. Ясно, почему сюда не ходит школьный автобус. Дороги в Вышние Замарайки (их две – 1-я и 2-я) как таковой нет. Нет и каких бы то ни было указателей, таблички с названием населенного пункта. Словно этого места вообще не существует…

Тормозим у дома с синей крышей. Навстречу выходит Марина Дивиденко.

АБСУРД ЖИВЕТ ЗДЕСЬ

В доме нас встречает Валентина Яковлевна, которая позвонила в редакцию с просьбой о помощи, и сама маленькая героиня этой статьи Кристина Дивиденко. Первоклашка в нарядном платье, с красивым бантиком держит за руку свою бабушку. Стоять самостоятельно девочка не может – ее диагноз детский церебральный паралич.

- Она у меня недоношенная родилась, полтора килограмма весила всего, - говорит Марина. – Но ничего, мы все необходимые процедуры проходим, ездим на реабилитацию, улучшения есть!

Кристина вежливо здоровается и садится на диван, долго стоять ей тяжело.

- Ну как вам дорога до нас? - интересуется Валентина Яковлевна.

- Слов нет, одни эмоции, - отвечаю женщине.

- Это перед вашим приездом ее еще расчистили, тут столько грязи было от фермерских машин. Видать, глава поселения узнал, что из газеты гости будут, - смеется бабушка Кристины.

Тем временем, мама приносит толстую папку с бумагами. Здесь пухлая медицинская карточка дочки и целая кипа бумаг за подписями чиновников разного уровня. Марина начинает рассказ.

Мама Кристины переживает за дочь, ведь девочка привыкла ходить на занятий и нашла друзейФото: Ольга СУПОНЕВА

- Кристина в этом году пошла в первый класс в Быстринскую школу. Там всего около пятидесяти детишек учится из нашей деревни и нескольких небольших соседних деревень. Ребят возит школьный автобус в несколько рейсов. Несколько лет назад нам выделили восьмиместную «Газельку», кстати, благодаря вашей газете (7 лет назад «КП» рассказывала о проблеме сельских детишек, приходилось ходить до школы пешком 6 километров. Тогда ребятам все же дали автобус – прим. авт.), – говорит Марина Дивиденко.

В деревню Быстра автобус возит детишек на занятия исправно. Останавливается «ГАЗелька» близ поворота на Замарайки. Раньше транспорт забирал ребят на специально оборудованной остановке, разворачивался на кольце и двигался в школу. Но теперь туда не проехать: грязь и ухабы. Чтобы добраться от Замарайки до школьного автобуса, ученикам нужно пройти пешком примерно два километра. Вроде бы это не много. Но не для ребенка, который может передвигаться, только держась за чью-то руку. Путь к знаниям выходит слишком сложным. Родителям приходится изворачиваться, как только могут.

- По нормативам, Кристину должен кто-то сопровождать в школе. У меня есть такая возможность, поэтому я вожу ее на занятия. До дороги добираемся то на мотоблоке, то дедушка на лошади возит, - говорит мама девочки.

На календаре - какие-то невероятные цифры, почти 2020 год. А девочка с тяжелым заболеванием вынуждена трястись в телеге в любую погоду, чтобы добраться до школы.

Причина, по которой школьный автобус не едет в Замарайку не нова: имеющаяся дорога не соответствует ГОСТу. Несколько лет назад местные жители с помощью прокуратуры добились, чтобы дорогу отсыпали щебнем, но этого катастрофически мало. ГИБДД попросту не может разрешить пустить транспорт для ребятни, потому что это небезопасно. Вот такой выходит абсурд.

Вот так выглядит дорога, по которой раньше ходил автобусФото: Ольга СУПОНЕВА

- А возить ребенка в телеге зимой по нерасчищенным колеям безопасно? А ходить детям пешком, пробираясь через сугробы и грязь безопасно? Да даже на машине возить самим, чем безопаснее, чем на автобусе? - говорит Марина. И сама находит ответ на свои вопросы:

- Если пустить школьный автобус и не дай Бог что случится, то ответственность придется нести чиновникам и гаишникам. Вот для них это небезопасно. А на людей всем наплевать. Мы вообще тут не люди.

У Марины наворачиваются слезы на глаза. Маленькая Кристина начинает нервничать, увидев, что мама переживает. Женщина берет себя в руки.

УЧИТЕСЬ ДОМА!

К приходу Кристины в первый класс в Быстринской школе подготовились. Сделали пандус для коляски, перила, специально оборудовали санузел. Девочка, несмотря на проблемы со здоровьем, сразу нашла общий язык со сверстниками. Кристину полюбили и педагоги, к особенной ученице они относятся прекрасно. Да и сама малышка любит ходить в школу. Рассказывает мне новогодние стишки, показывает поделки, говорит про своих подружек…За эти несколько месяцев первоклашка привыкла к новому этапу своей жизни. Но всего этого из-за двух километров разбитой дороги с клеймом «не соответствует ГОСТ» она может лишиться.

Дело в том, что в скором времени дедушка девочки ляжет в больницу: он уже в возрасте и имеет проблемы с сердцем. До остановки школьного автобуса Кристину попросту некому будет возить. Выход из ситуации семье предлагают такой: пусть ребенок учится дома.

- Это очень хороший, общительный и социализированный ребенок. Ребята ее любят, у нее есть стремление к обучению, - поделилась в телефонном разговоре с корреспондентом «КП-Орел» директор Быстринской основной общеобразовательной школы Ольга Валерьевна Коротеева. – Она должна ходить в школу.

Да и сама Кристина когда узнала о том, что возможно ей больше не удастся повидаться с одноклассниками и придется сидеть дома, сильно плакала. Но в этой истории есть еще один существенный фактор. Быстринская школа малокомплектная, педагогический состав тут – десяток учителей.

- У нас нет возможности выделить шесть педагогов для обучения Кристины на дому. Некому будет учить других детей, - сообщила мне директор школы.

Справку о том, что девочке можно учиться вместе со всеми, выдал врачФото: Ольга СУПОНЕВА

Да и как добираться до Вышней Замарайки педагогам? Хоть в школе будет учиться Кристина, хоть на дому – безопасная дорога из ниоткуда не появится.

ГОРЫ ОТПИСОК

Марина Дивиденко уже пооббивала все пороги административных зданий, которые только возможно. Просьбу рассмотреть возможность подвоза детей из Верхней Замарайки озвучивала и директор школы. В районной администрации созвали комиссию по безопасности дорожного движения. Далее приводим выдержки из решения за подписью главы администрации Должанского района Бориса Макашова (копия документа имеется в редакции «КП», орфография и пунктуация авторские):

«…14 ноября на заседании комиссии БДД Ваше заявление <…> было рассмотрено комиссионно и принято решение об обследовании участка дороги от остановки д. В. Замарайка 2 до д. В. Замарайка 1 (до места проживания обучающейся первого класса. 25 ноября 2019 года членами комиссии осуществлялся выезд на участок проселочной дороги <…> для дальнейшего принятия решения о возможности открытия маршрута по данному участку.

Неудовлетворительное состояние проселочной дороги (состояние дороги, тип покрытия, ширина проезжей части) не соответствует требованиям дорожного движения и созданию безопасных условий перевоза детей и создает опасность причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, а также других лиц…».

А далее в документе следует рекомендация организовать надомное обучение:

«Согласно заключения психолого-медико-педагогической комиссии г. Ливны от 22 июня 2019 года Давиденко Кристина Ионовна <…> является ребенком с ОВЗ и нуждается в организации специальных образовательных условиях: очно-заочной форме с дозированием времени пребывания в группе детей с учетом состояния ребенка, более того врачом выдана справка, что ребенок должен обучаться на надомном обучении».

При этом у родителей девочки на руках имеется разрешение об обучении в Быстринской СОШ (копия также есть в распоряжении нашей редакции) за подписью начальника отдела образования Должанской администрации Светланы Кутковой. И справка от врача о том, что девочка может посещать школу.

- Всем проще от нас откреститься. А ведь дело не только в моей дочке, здесь еще дети живут. В этом акте черным по белому написано: дорога признана небезопасной. Это ли уже не говорит о том, что ее нужно ремонтировать? А учителя как будут добираться по небезопасной дороге? А мы, взрослые, не люди что ли? Просто никто не хочет ничего делать, брать ответственность… Да к тому же дорогу зимой чистить придется, еще лишняя забота, - говорит Марина Дивиденко.

Кристина нашла подружек в школе, другие дети ее любятФото: Ольга СУПОНЕВА

Марина Юрьевна все надеется, что ей с дочкой удастся попасть на прием к губернатору.

- Раз здесь ничего не удается добиться, может Андрей Евгеньевич поможет, - говорит мама Кристины. – Да только вот мы звонили на прошлой неделе, хотели записаться на прием, а нам сказали, что пока что идут те, кто был записан еще в 2017 году. Пока до нас очередь дойдет, Бог весть что случиться может…

«КП» подготовила официальный запрос о возможности строительства дороги, соответствующей ГОСТу, в областной Департамент строительства ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства.

Мы следим за ситуацией.