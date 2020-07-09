Коронавирус в Орле, последние новости на 9 июля: новые случаи заражения, выздоровления и летальные исходы

В Орловской области еще 43 человека заразились коронавирусной инфекцией. Такую информацию озвучил федеральный оперштаб. Таким образом на 9 июля 2020 года общее количество заболевших в регионе достигло 4 тысяч 883 человек.

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Что касается выздоровлений, то их число за сутки, как и накануне, превышает число заболевших. Вчера на Орловщине выписано 70 человек. Это орловцы, которые победили COVID-19 и теперь могут вернуться к обычной жизни. Общее число выписанных по выздоровлению достигло 3 тысяч 476 человек.

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Сообщил оперативный штаб и о еще двух летальных случаях за сутки. Количество скончавшихся орловцев, с официально подтвержденным диагнозом COVID-19, составило 75.

Что касается географии распространения вируса по области, то картина радикально не изменилась за сутки. По данным орловского оперштаба, более всего зараженных выявлено в самом Орле - 2340 человек, следом Мценск и Мценский район - 543 человека, далее Орловский район - 509 заразившихся, Ливны и Ливенский район - 206, Болховский - 127, Дмитровский - 109, Урицкий - 107. В остальных районах менее сотни заболевших выявлено за весь период.

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О ситуации в России в целом. За последние сутки лабораторно подтверждено еще 6 тысяч 509 случаев инфицирования коронавирусом. Общее число заболевших за весь период распространения вируса по РФ достигло 707 тысяч 301. Выздоровевших за вчерашний день прибавилось 8 тысяч 805 человек. Всего болезнь победили 481 тысяча 316 человек. Летальных исходов за сутки +176. В России умерло 10 тысяч 843 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.