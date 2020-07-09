Коронавирус в Орловской области: география заболевания на 9 июля

В Орловской области на 8 июля 2020 года количество заболевших коронавирусом достигло 4883 человек (+43 за сутки). Мы рассказываем сколько орловцев подхватило инфекцию в каждом из районов региона.

Обновленную карту распространения COVID-19 по муниципальным образованиям представил региональный оперативный штаб. Отметим, что составлена она по итогам всего периода мониторинга. Так, в Орле заболело 2340 человек, в Мценске и Мценском районе - 543, в Орловском районе - 509, в Ливнах и Ливенском районе - 206, в Болховском - 127, Дмитровском - 109, Урицком - 107.

Районы, в которых выявлено от пятидесяти до сотни заболевших: Новодеревеньковский - 93, Хотынецкий - 87, Новосильский - 77, Свердловский - 73, Верховский - 68, Кромской - 66, Шаблыкинский - 58, Малоархангельский - 54, Знаменский и Глазуновский - по 53, Покровский - 52,

Районы, где менее пятидесяти заболевших: Должанский - 41, Троснянский - 37, Колпнянский - 36, Залегощенский - 33, Сосковский - 25, Корсаковский - 19, Краснозоренский - 17.

Напомним, за весь период выздоровело 3476 человек.

Рассказал оперштаб и о ситуации у соседей Орловщины. Картина складывается следующая: в Тульской области более 7,3 тысяч заболевших, в Брянской более 6,6 тысяч, в Калужской более 6,4 тысяч, в Курской число зараженных превысило 5,5 тысяч человек. Меньше в Липецкой - 4093 инфицированных за весь период.

Так дела обстоят у соседей. Данные оперативного штаба региона

Мы следим за ситуацией.