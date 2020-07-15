В Орловской области нашлись деньги на покупку жилья сиротам-инвалидам

В Орловской области продолжение получила история с выделением жилья для детей-сирот их Болховского интерната. Ребята с ограниченными возможностями здоровья уже несколько лет ждут положенных им по закону квадратных метров, даже записали видео обращение к президенту с рассказом о своей беде. И, похоже, скоро им удастся отпраздновать долгожданное новоселье.

Историю Александра Скулыбердина и его однокашников «Комсомолка» рассказывала своим читателям. Несколько лет выпускники дома-интерната для детей с физическими недостатками скитались по съемным квартирам, тратя на съем жилья практически всю пенсию. Они безуспешно писали письма, обивали пороги болховской администрации и практически всегда слышали один и тот же ответ – нет денег, ждите. И ждали. Год. Два. Три. Пять.

Объединившись в своей проблеме, наконец, они записали обращение к Владимиру Путину.

- Мы поняли, что личные обращения и письма нам не помогут, никто не заинтересован, поэтому и решились на такое открытое обращение к Президенту и Правительству через соцсети. Мы хотим, чтобы эта тема не стояла на месте и на сложившуюся ситуацию наконец-то обратили внимание. Это обращение стало результатом безуспешной борьбы за возможность не остаться на улице, - рассказал «Комсомолке» Александр Скулыбердин.

И на ситуацию действительно обратили внимание: поднялась общественность, следственный комитет возбудил уголовное дело, а прокуратура обратилась сразу с 10 исками в суд в отношении администрации Болховского района, с требованием обеспечить 10 совершеннолетних воспитанников дома-интерната положенным жильем.

Сегодня в надзорном ведомстве озвучили предварительные результаты проверки по фактам нарушения жилищных прав сирот, которая все еще продолжается. А новый глава областной прокуратуры Владислав Малкин встретился с выпускниками, чтобы обсудить их проблему.

- В результате принятых прокуратурой совместно с органами власти региона мер, Губернатором области издано распоряжение о выделении бюджетных средств на приобретение жилья сиротам с физическими недостатками на территории Болховского района в размере более 12,7 млн рублей. Вопрос приобретения жилья за указанные средства органом местного самоуправления контролируется прокуратурой области, - рассказала «КП» Татьяна Цуканова старший помощник прокурора Орловской области по взаимодействию со средствами массовой информации.

По десяти поданным в суд искам в восьми случаях правосудие удовлетворило исковые требования об обеспечении выпускников интерната жильем, два иска еще находятся на рассмотрении.

Редакция «КП-Орел» следит за ситуацией.