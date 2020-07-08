Пресс-служба "Спартака" опровергла информацию об украденных у Селихова ботинках

Пресс-служба "Спартака" опровергла информацию об украденных у Александра Селихова ботинках. Ранее вратарь московской команды опубликовал в своем Instagram казусное видео о пропаже обуви в поезде по дороге в Орел.

- Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в инстаграме Александра, сделано не самим футболистом, - цитирует заявление пресс-службы "Спартака" издание "Чемпионат".

Напомним, Селихов в конце мая вернулся к тренировкам, восстановившись после сложной операции, которую он перенес в сентябре 2019-го года.