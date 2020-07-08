2020-07-08T15:38:07+03:00
Спорт

Оставили в носках: у вратаря «Спартака» украли ботинки в поезде

По дороге в родной Орел Александр Селихов неудачно вздремнул в плацкартном вагоне [видео]
Ольга СУПОНЕВА
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Похоже, вояж в поезде на малую родину обернется для Александра Селихова внеплановым шопингомПохоже, вояж в поезде на малую родину обернется для Александра Селихова внеплановым шопингомФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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У вратаря московского футбольного клуба "Спартак" украли ботинки в поезде по дороге в Орел. Похоже, вояж на малую родину обернется для Александра Селихова внеплановым шопингом.

Спортсмен рассказал о казусной ситуации своим подписчикам в Instagram. В соцсеть он выложил видео, на котором сперва запечатлен полупустой плацкартный вагон поезда, а далее и сам вокзал, по которому Александр шествует...в одних носках.

Казусной ситуацией, приключившейся с ним, Селихов поделился в своем Instagram Фото: скриншот с видео

Казусной ситуацией, приключившейся с ним, Селихов поделился в своем InstagramФото: скриншот с видео

- Еду к бабушке, уснул на верхней полке. Когда осталось 10 минут, с нее спускаюсь и понимаю, что у меня украли ботинки. Добро пожаловать в Орел! - гласит комментарий к видео.

Позже пресс-служба "Спартака" выступила с заявлением о том, что видеозапись не принадлежит Александру.

- Информация о том, что Александр Селихов покинул расположение клуба и находится в Орле, не соответствует действительности. Он находится в расположении команды, ежедневно тренируется вместе с остальными игроками. Видео, опубликованное в инстаграме Александра, сделано не самим футболистом, - цитирует заявление пресс-службы "Спартака" издание "Чемпионат".

Напомним, Селихов в конце мая вернулся к тренировкам, восстановившись после сложной операции, которую он перенес в сентябре 2019-го года.

У вратаря "Спартака" в Орле украли ботинки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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