2020-06-26T14:01:39+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Орле, последние новости на 26 июня 2020: остались свободными 200 коек

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орловской области на 26 июня
Наталья Меркулова
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Численность заболевших коронавирусом в Орловской области на 26 июня 2020Численность заболевших коронавирусом в Орловской области на 26 июня 2020
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Сегодня, 26 июня, федеральный оперативный штаб подтвердил 40 новых случаев заражения коронавирусом в Орловской области. Общее число заразившихся в регионе достигло 4358.

Излечиться от COVID-19 за весь период пандемии смогли 2 тысячи 620 человек. За последние сутки – 45 орловцев.

Динамина выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 26 июня 2020

Динамина выздоровлений от коронавируса в Орловской области на 26 июня 2020

Увеличилась за минувшие сутки и статистика по смертности. Умерли еще три пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Общее число летальных исходов составило 54.

География распространения коронавируса в Орловской области на 26 июня 2020

География распространения коронавируса в Орловской области на 26 июня 2020

По последним данным, COVID-19 подтвержден у 2025 жителей Орла, 521 зараженных – в городе Мценске и Мценском районе, 434 – в Орловском районе, 123 – в Болховском районе, 116 – в Ливнах, 100 – в Дмитровском районе, 93 – в Урицком районе, 89 – в Новодеревеньковском районе, 86 – в Хотынецком районе, 74 – в Новосильском районе, 69 – в Свердловском районе, 61 – в Кромском районе, 63 – в Верховском районе, 58 – в Шаблыкинском районе, 54 – в Ливенском районе, 53 – в Знаменском районе, 51 – в Глазуновском районе, 49 – в Покровском районе, 48 – в Малоархангельском районе, 36 – в Колпнянском районе, 35 – в Должанском районе, 34 – в Троснянском районе, 28 – в Залегощенском районе, 23 – в Сосковском районе, 18 – в Корсаковском районе, 17 – в Краснозоренском районе.

В регионе продолжают активно обсуждать готовность медицинских организациях к приему ковидных больных. По последним данным, озвученным на заседании регионального оперативного штаба, сейчас свободными остаются около 200 коек из 967.

В Орловской области по данным на 26 июня остаются свободными 200 коек для пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области по данным на 26 июня остаются свободными 200 коек для пациентов с коронавирусом. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В настоящее время свободный коечный фонд имеется в 5 лечебных учреждениях: НКМЦ им. Круглой, больнице скорой медицинской помощи Семашко, городской больнице Боткина, Мценской и Ливенской ЦРБ.

- Мы должны быть готовы к любому сценарию развития событий, в том числе к возникновению вспышек заболевания коронавирусной инфекцией на территории региона. Поэтому работа по организации свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 будет продолжена, - пояснил Андрей Клычков.

Напоминаем, из-за санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе губернатор Андрей Клычков продлил режим ограничений до 16 июля, а масочный режим до 31 июля включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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