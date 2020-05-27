Коронавирус в Орловской области, последние новости на 27 мая: после майских праздников увеличилось количество зараженных

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Орле и области на 27 мая 2020 года.

Орловская область вплотную приблизилась к порогу в две тысячи зараженных. Накануне оперативный штаб сообщил о сразу 75 заболевших, таким образом общее число инфицированных составило 1942 человека. Последние дни дали прирост инфицированных, это следствие майских праздников. Это данные за весь период мониторинга, и порядка тысячи орловцев уже победили болезнь. Так, вчера число выписанных по выздоровлению превысило число новых инфицированных: выздоровело 108 человек. Это рекордное число.

Скончались при этом за минувшие сутки 4 человека. Как сообщил глава региона в ходе прямого эфира в социальных сетях накануне вечером, это пациенты 1958, 1953, 1938 и 1936 года рождения. В общей сложности статистика говорит о 16 орловцах с посмертным диагнозом коронавирус, а если считать с предварительным диагнозом - то 23 человека. В стационарах лечится 243 человека с COVID-19. К аппарату ИВЛ подключена одна женщина 49 лет. На медицинском карантине находится 447 человека, вчера добавилось 43. Из них у 224 пациентов есть подозрение на коронавирус, но лабораторно пока что диагноз не подтвержден.

Мы следим за ситуацией, информация обновляется.