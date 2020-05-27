Количество заболевших коронавирусом в Орловской области на 27 мая составило 1942 человека

В Орловской области, по последним данным, коронавирусной инфекцией заболели 1942 человека. Мы собрали последние новости о количестве заболевших коронавирусом в Орле и области на 27 мая 2020 года.

К порогу в две тысячи больных регион приблизился накануне: оперштаб сообщил сразу о 75 случаях заражения коронавирусом.

Но идет вверх и график выздоровлений, каждый день орловцев выписывают, люди возвращаются к обычной жизни. Так, за вчерашние сутки было выписано по выздоровлению больше людей, чем заразилось: 108 человек. Всего выздоровело 953 орловца.

Информация обновляется.