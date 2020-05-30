2020-05-30T19:20:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В Орловской области больше 20 человек заразились коронавирусом в Доме ребенка

У десяти воспитанников и более чем десяти сотрудников учреждения выявлена инфекция
Ольга СУПОНЕВА
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Следствию предстоит выяснить, как коронавирус проник в дом ребенкаСледствию предстоит выяснить, как коронавирус проник в дом ребенкаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области больше 20 человек заразились коронавирусом в Доме ребенка. Инфекцию выявили у 10 воспитанников учреждения, и более чем у десяти его сотрудников.

Речь идет о "Специализированном доме ребенка" Орла. О том, что здесь случилась вспышка коронавируса, стало известно в начале этой недели. Как сообщала "Комсомолка", тогда тест на коронавирусную инфекцию подтвердился у 9 малышей. При этом дети чувствовали себя удовлетворительно и сразу были госпитализировали. Ситуацией заинтересовались следственные органы, региональный следком и сейчас продолжает проверку. Уже известны некоторые подробности.

И главная из них - число инфицированных гораздо больше озвученного несколько дней назад.

- В ходе проведенных первоначальных проверочных мероприятий установлено, что все 39 малолетних воспитанников учреждения лабораторно обследованы на COVID-19. По результатам исследования у 10 воспитанников обнаружена новая коронавирусная инфекция. Заболевшие дети находятся на стационарном лечении в БУЗ Орловской области «НКМЦ им. З.И. Круглой». Среди сотрудников также имеются инфицированные COVID-19, более 10 человек, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Как получилось, что коронавирус просочился в учреждение предстоит выяснить. Сейчас следователи изучают документацию, опрашивают должностных лиц.

Вероятно, ситуация обернется уголовным делом.

Мы следим за ситуацией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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